Tenis'te mağlup olduk
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tenis'te mağlup olduk

Tenis'te mağlup olduk

Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de mücadele eden , ilk maçında 'a 2-1 mağlup oldu.

'nin Bath kentinde düzenlenen organizasyonda , gruptaki ilk maçında ile karşılaştı.

Serinin ilk maçında , eski dünya 20 numarası Ana Konjuh'u 7-5, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

İkinci karşılaşmada dünya sıralamasının 25. basamağındaki Donna Vekic, 'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin galibini belirleyecek çiftler maçında ise Çağla ile Pemra, Jana Fett-Darija Jurak ikilisinin karşısına çıktı.

Fett-Jurak çiftinin korttan 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılmasıyla Hırvatistan, seriyi 2-1 kazandı.

  1. 6.2.2019 20:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tenis'te mağlup olduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN