Milli tenisçilerin Fed Cup'taki ilk rakibi Hırvatistan
05 Şubat 2019, Salı
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Milli tenisçilerin 'taki ilk rakibi Hırvatistan

Milli tenisçilerin Fed Cup'taki ilk rakibi Hırvatistan

, 1'inci Küme'deki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

, 'nin Bath kentinde düzenlenen 'taki ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak. 2013'ten bu yana 1'inci Küme'de boy gösteren Milli takım; , , , Berfu Cengiz ve İpek Öz'den oluşurken ekibin kaptanlığını Alaaddin Karagöz yapıyor. Milli takım, 6-9 Şubat tarihleri arasındaki organizasyonda Hırvatistan, ve ile aynı grupta yer alıyor.

İLK RAKİP HIRVATİSTAN

Bath Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı 1'inci Küme müsabakalarında Türkiye, ilk sınavını Hırvatistan önünde verecek. Dünya 25 numarası Donna Vekic'in liderlik ettiği rakip Hırvatistan'ın kadrosundaki diğer oyuncular ise Jana Fett, Tena Lukas, Ana Konjuh ve Darija Jurak.

  1. 5.2.2019 19:07
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