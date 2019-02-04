Güreşte dev zafer
Grekoromen Güreş Milli Takımımız, Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda 10 ülkeyi geride bıraktı, zirveye çıktı.
Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye fırtınası esti. Milli Takım, Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyonda 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında zirveye çıktı. Türkiye ile birlikte Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Finlandiya, Filistin, Moldova ve Belarus'tan 200 sporcu madalya mücadelesi verdi. Turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Federasyon Başkanı Musa Aydın, "Hem organizasyon olarak hem de alınan sonuçlar açısından başarılı olduk. Bu turnuva milli takımımızın oluşması açısından da önemliydi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alıp ardından da Olimpiyat kotalarının verileceği Dünya Şampiyonası'nda bu kotaları almak. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Ben bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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