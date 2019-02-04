Güreşte dev zafer
07 Mayıs 2019, Salı
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Güreşte dev zafer

Güreşte dev zafer

Milli Takımımız, Emre ve Turnuvası’nda 10 ülkeyi geride bıraktı, zirveye çıktı.

Emre ve Turnuvası'nda Türkiye fırtınası esti. Milli Takım, Cebeci Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyonda 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında zirveye çıktı. Türkiye ile birlikte , , , , , Finlandiya, , Moldova ve Belarus'tan 200 sporcu madalya mücadelesi verdi. Turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Federasyon Başkanı , "Hem organizasyon olarak hem de alınan sonuçlar açısından başarılı olduk. Bu turnuva milli takımımızın oluşması açısından da önemliydi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alıp ardından da Olimpiyat kotalarının verileceği Dünya Şampiyonası'nda bu kotaları almak. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Ben bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 4.2.2019
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