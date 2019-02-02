37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'ndeki açılış seremonisine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı ve dünya şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüp başkanı Celalettin Deniztoker, başkan yardımcısı Enver Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Musa Aydın, 11 ülkeden yaklaşık 200 sporcuyu ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu turnuva dünyanın sayılı turnuvalarından biri. Ben bu turnuvada mücadele eden tüm ülke takımlarını kutluyor final maçına çıkacak olanlara da başarılar diliyorum. Başta Vehbi Emre ve Hamit Kaplan olmak üzere ülke güreşine hizmet etmiş ve hayatını kaybetmiş tüm sporcularımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından turnuvaya emeği geçenler için plaket töreni yapıldı. Açılış törenden sonra 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakalarına geçildi.