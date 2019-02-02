37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası
02 Şubat 2019, Cumartesi
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37. Vehbi Emre ve

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası

Uluslararası 37. Vehbi Emre ve 'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'ndeki açılış seremonisine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı , Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı ve dünya şampiyonu güreşçi , AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, kulüp başkanı Celalettin Deniztoker, başkan yardımcısı Enver Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Musa Aydın, 11 ülkeden yaklaşık 200 sporcuyu ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu turnuva dünyanın sayılı turnuvalarından biri. Ben bu turnuvada mücadele eden tüm ülke takımlarını kutluyor final maçına çıkacak olanlara da başarılar diliyorum. Başta Vehbi Emre ve Hamit Kaplan olmak üzere ülke güreşine hizmet etmiş ve hayatını kaybetmiş tüm sporcularımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından turnuvaya emeği geçenler için plaket töreni yapıldı. Açılış törenden sonra 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakalarına geçildi.

  1. 2.2.2019 20:46
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