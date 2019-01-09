Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum’da yapılacak
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Çorum’da yapılacak

Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum’da yapılacak

10-13 Ocak 2018 tarihleri arasında Gençlik Spor Bakanlığı, , Hitit Üniversitesi, ve Spor Toto destekleriyle Çorum’da yapılacak.

'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda 10 Ocak 2019 Perşembe günü Saat 09.30'da başlayacak, 13 Ocak'ta sona erecek. Şampiyonaya 'da katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın; "İnsanlık tarihinin en köklü sporlarından olan ata sporumuz güreşi yaşatmak ve gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz" diyen Çorum Belediye Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromenden Sorumlu As Başkan Zeki Gül, "Türk güreşinin her zaman yanındayız. Yıl içerisinde Çorum Belediyesi olarak Karakucak güreşleri gibi bir çok önemli güreş müsabakalarına imza atıyoruz. Diğer ata sporlarımızda olduğu gibi güreşinde toplumsal birlikteliğe büyük katkılar sağladığını inanıyoruz. Spor organizasyonları o şehrin tanıtımında, kalkınmasında ve gelişmesine önemli etkisi oluyor. Şehrimizin güzelliklerini misafirlerimizin görme imkanı buluyor. Bizde bu tür faaliyetlere destek vererek şehrimizin her alanda tanıtımına katkıda bulunuyoruz" dedi.

'MODERN TESİSLER YAPTIK'

Başkan Gül, "Çorum'da güreşin daha iyi ortamlarda, daha güzel başarılar getirmesi ve gençlerin sağlıklı nesiller yetişmesi için modern tesisler yaptık. Mevlana Güreş Eğitim Merkezimiz bunlardan bir tanesi. İnşallah buralarda geleceğin Yaşar Doğu'ları, Mahmut Atalayları, Tevfik Kışları yetişecek. Onlarda ustaları gibi ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecekler" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLAR ÇORUM'A GELECEK'

Belediye Başkanı , "'na Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Çorumlu güreşçimiz Dünya 2.'si Fatih Erdin, Selim Kozan, Selim Yaşar, Rıza Yıldırım, Ahmet Peker, Recep Topal, Cengizhan Erdoğan ve Abdullah Güngör gibi bir çok şampiyonun katılarak Çorumlular'la buluşacak. Yüzlerce sporcu minderde kıyasıya mücadele edecek. Tüm hemşehrilerimizi şampiyonaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 9.1.2019 19:37
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