Milli Güreşçi Osman Yıldırım dünya 2.’si oldu
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    dünya 2.’si oldu

    Milli Güreşçi Osman Yıldırım dünya 2.’si oldu

    () öğrencisi U23 dünya 2.’si oldu.

    Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi , Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda kazanarak Dünya 2.'si oldu.
    Şampiyonanın birinci gününde mindere çıkan Osman Yıldırım, ilk maçında Japon rakibini mağlup etti. Ardından Norveçli güreşçiye üstünlük kuran milli sporcu, çeyrek finalde Sırp Boban Zıvanovic'i 10-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Afrika Şampiyonu Mısırlı Abdellatif Ahmed Mohamed'i 5-1 mağlup eden Yıldırım, adını finale yazdırdı. Gürcü rakibi Zviadi Pataridze ile yaptığı güreşte 5-0 öne geçen Yıldırım karşılaşmadan 6-5 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


    "'nı okutmak için daha çok çalışıp başaracağız"
    Yıldırım, sosyal medya hesabından "Biz her zaman en iyisi için çalışacağız. Burada şampiyon olamadık, bayrağımızı göklere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmak için daha çok çalışıp başaracağız. Dua eden destekleyen herkese teşekkürler" diyerek duygularını paylaştı.

    1. 15.11.2018 13:41
    2. Güncelleme: 15.11.2018 13:46
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