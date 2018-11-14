Cengiz Arslan, Dünya şampiyonu
U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan, şampiyon oldu.
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Cengiz Arslan, Türkiye'nin göğsünü kabarttı. 72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze'yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazında.
Böylece Arslan, İstanbul'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alıp Türkiye'ye bu şampiyonda ilk altın madalyayı kazandırdı.
Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.
- 14.11.2018 21:40
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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