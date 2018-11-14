Cengiz Arslan, Dünya şampiyonu – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , Dünya şampiyonu

    Cengiz Arslan, Dünya şampiyonu

    U23 'nda 72 kiloda mindere çıkan , şampiyon oldu.

    U23 'nda 72 kiloda mindere çıkan , şampiyon oldu.

    Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Cengiz Arslan, 'nin göğsünü kabarttı. 72 kiloda mindere çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Ramaz Zoidze'yi (2-1) yenerek altın madalyayı kazında.

    Böylece Arslan, 'da finalde kaybettiği Gürcü'den rövanşı alıp Türkiye'ye bu şampiyonda ilk altın madalyayı kazandırdı.

    Böylece Türkiye; grekoromende 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzla toplamda 4 madalya aldı.
    1. 14.11.2018 21:40
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