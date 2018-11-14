Şampiyon güreşçiye Cumhuriyet altını
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Şampiyon güreşçiye altını

    Şampiyon güreşçiye Cumhuriyet altını

    Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı , ’te yapılan Balkan Güreş Şampiyonasında şampiyon olan ’ı, altınıyla ödüllendirdi

    Güreşseverlerin ve güreşçilerin yoğun katılım gösterdiği Merkezindeki törende konuşan Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı , "Bu tip ödüllendirmeler sporda başarıyı arttırır. Vakıf olarak sporcumuzu tebrik ediyoruz" dedi.

    Karabulut, ayrıca İsmet Atlı Güreş Eğitim merkezindeki tüm güreşçilerin her türlü sorununda çözüm olma sözü verdi.

    'da yapılan Balkan Şampiyonasında 41 kiloda güreşen finalde Sırbistanlı Ilıev'i yenerek şampiyon olmuştu.

    1. 14.11.2018 13:28
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