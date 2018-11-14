Şampiyon güreşçiye Cumhuriyet altını
Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut, Bosna Hersek’te yapılan Balkan Güreş Şampiyonasında şampiyon olan Bekir Özcan’ı, Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi
Güreşseverlerin ve güreşçilerin yoğun katılım gösterdiği İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezindeki törende konuşan Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı İlyas Karabulut, "Bu tip ödüllendirmeler sporda başarıyı arttırır. Vakıf olarak sporcumuzu tebrik ediyoruz" dedi.
Karabulut, ayrıca İsmet Atlı Güreş Eğitim merkezindeki tüm güreşçilerin her türlü sorununda çözüm olma sözü verdi.
Kosova'da yapılan Balkan Şampiyonasında 41 kiloda güreşen Bekir Özcan finalde Sırbistanlı Ilıev'i yenerek şampiyon olmuştu.
- 14.11.2018 13:28
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
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omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
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Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Toplam 2
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Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
Şampiyon güreşçiye Cumhuriyet altını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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