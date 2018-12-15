Rıza Kayaalp'in mutlu günü
Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz'la nişanlandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, başarılı güreşçinin evliliğe ilk adımı atarak Zeynep Yılmaz'la aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandığı belirtildi.
Açıklamada, genç çifte mutluluk dileğinde de bulunuldu.
- 15.12.2018 23:10
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Rıza Kayaalp'in mutlu günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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