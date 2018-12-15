Rıza Kayaalp'in mutlu günü
15 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'in mutlu günü

Rıza Kayaalp'in mutlu günü

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi , 'la nişanlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, başarılı güreşçinin evliliğe ilk adımı atarak 'la aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandığı belirtildi.

Açıklamada, genç çifte mutluluk dileğinde de bulunuldu.

  1. 15.12.2018 23:10
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rıza Kayaalp'in mutlu günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN