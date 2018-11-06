Yasemin Adar, genç sporcularla buluştu
Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedeflediğini söyledi.
Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedeflediğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Şampiyonların İzinde" projesi kapsamında, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda genç sporcularla bir araya geldi.
Ersin Düzen'in moderatörlüğünde gerçekleşen programda Yasemin, başarı hikayesini ve hedeflerini anlattı.
Milli güreşçi, her zaman en iyisini yapmayı istediğini belirterek, hedefinin 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu ifade etti.
Başarısının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Yasemin, şunları söyledi:
"Her zaman çok çalışmak gerekli. Her şeyin başı çalışmaktan geçiyor. Bir de kendinize hedef koyarken hep en üst dereceyi belirlemek gerekiyor. Ben hep böyle yaptım. İlk Türkiye şampiyonasına katılacağım zaman kürsüye çıkmayı hedefledim. Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılırken hep bir önceki başarımın üstüne koyarak ilerledim. Hiçbir zaman pes etmeden hep ileriye doğru hedefler koyarak çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Eğer başarılı olmak istiyorsanız durmadan çalışmalısınız. Başarının anahtarı disiplinli olmak, çalışmak, inanmak ve hiçbir zaman pes etmemek."
Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarıları sürdürüp zirvede kalmak için çalıştığını ifade eden Yasemin Adar, "2020'ye az bir zaman kaldı. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Dünya ve Avrupa'yı artık düşünmüyorum. Tek hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Çünkü ülkemizde kadın güreşinde olimpiyatlarda elde edilmiş bir madalya yok. Ben de bir ilki yaşatmak istiyorum. İnşallah 2020'de kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı dinleteceğim. Bu anlamda çok sıkı şekilde hazırlıklarımızı yapıyorum." şeklinde konuştu.
- 6.11.2018 19:03
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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