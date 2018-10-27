Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , 'nda 9 madalya kazandı

    Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı

    'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'nda , 9 madalyanın sahibi oldu.

    'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'nda , 9 madalyanın sahibi oldu.

    Bu sonuçla Türkiye kadınlar, serbest ve Greko-Romen stilde beraber yapılan şampiyonalarda ilk kez 9 madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Türkiye'nin madalya umudu olan ve ise şampiyonayı madalyasız kapattı.

    TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN: "TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK"
    Göreve geldikleri günden bu yana üstüne koyarak ilerlemeye devam ettiklerini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı , "Biz dünya şampiyonasına gelirken hedefimizi geçen yılki dünya şampiyonasından daha fazla madalya kazanmak olarak belirlemiştik. Geçen sene Fransa'da 8 madalya kazanmıştık bu şampiyonada madalya sayımız 9 oldu. Dünya şampiyonaları Serbest, Grekoromen ve Kadınlarda 2005 yılından itibaren birlikte yapılıyor. Biz Macaristan'da 9 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettik. Üstelik hakem hataları olmasa madalya sayısı 12-13 bile olabilirdi. 2015 'ta 6, 2017 Paris'te 8, bu senede 9 madalya kazandık. Hem madalya sayımız arttı hem de bu Türk güreş tarihinde bir ilk oldu" şeklinde konuştu.

    "TÜM SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM"
    Bugün Metehan Başar'ın almasına çok sevindiğini belirten Musa Aydın "5 final yaptık. Hepsinde de altın madalya kazanabilirdik. Ayrıca Buse, Taha, Rıza, Soner, Emrah'ın maçlarındaki hakem hataları zirve yaptı. Bizler hemen devreye girip duruma el koyduk. Bu sporcularımızın maçlarını yöneten hakemler ceza aldı. Ben tüm sporcularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
    Şampiyonada dereceye giremeyen sporculara da seslenen Musa Aydın "Bazen istenmedik sonuçlar alınabilir. Önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, gibi isimler belki istedikleri sonuçları alamadılar. Ama ben hepsine güveniyorum. Bu sporcularımız seneye Avrupa ve Dünya şampiyonu, 2020 yılında da olimpiyat şampiyonları olacaklar. Hepsinin sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

    ŞAMPİYONA'DA MADALYA SPORCULAR ŞÖYLE:
    GREKOROMEN
    ALTIN MADALYA:

    Metehan BAŞAR

    Emrah KUŞ

    BRONZ MADALYA
    Ekrem ÖZTÜRK
    Rahman BİLİCİ

    KADINLARDA
    GÜMÜŞ MADALYA
    Yasemin ADAR
    Elif Jale Yeşilırmak

    BRONZ MADALYA
    Buse TOSUN

    SERBEST
    GÜMÜŞ MADALYA
    Fatih ERDİN

    BRONZ MADALYA
    Süleyman ATLI

    TOPLAM
    1 Altın
    4 Gümüş
    4 Bronz
    9 Madalya

    1. 27.10.2018 22:32
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