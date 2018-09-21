Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda mücadele eden milli güreşçiler Metehan Başar, Atakan Yüksel ve Fatih Cengiz, Macaristan'da 20-28 Ekim'de yapılacak dünya şampiyonasında Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Şampiyona hazırlıklarını Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren milli güreşçiler, teknik direktör Salih Bora ve antrenörler yönetiminde günde üç antrenman yapıyor.

Kuvvet, kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yapan milli güreşçiler, her gün 4-5 saat çalışıyor. Birinci kamptan sonra verilen aranın ardından 3 Ekim'de tekrar kampa girecek olan milli güreşçiler, yoğun bir çalışma temposunun ardından Bolu'dan Macaristan'a hareket edecek.

Paris'te dünya şampiyonu olduğunu anımsatan ve Macaristan'daki dünya şampiyonasında 87 kiloda mücadele edecek olan milli güreşçi Metehan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekrar dünya şampiyonu olmak için hazırlanıyorum." dedi.

Metehan, çalışmaların çok iyi geçtiğini belirterek, geçen yıl da Bolu'da hazırlanıp dünya şampiyonasına gittiklerini anlattı.

Sıklet sayısının arttığını dile getiren Metehan, "Bu sene 10 sıklet olarak gideceğiz şampiyonaya. Takımda bulunan herkes iddialı. İnşallah bu sene biz 10'da 10 bekliyoruz. O şekilde olursa bizi mutlu eder. İnşallah herkes elinden geleni yapacak ve madalya almaya çalışacağız. Benim hedefim Macaristan'dan altın madalyayla dönmek. Allah'ın izniyle de inşallah alacağım." diye konuştu.

Sadece olimpiyat madalyası bulunmadığını vurgulayan Metehan Başar, "Bu madalyayı da inşallah 2020'de yapılacak olan olimpiyatlarda kazanmak istiyorum. Orası benim en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.

- Atakan Yüksel: "Dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Bolu'daki hazırlıkların çok iyi gittiğini ve istedikleri tempoda çalıştıklarını anlatan 67 kiloda mücadele edecek olan milli güreşçi Atakan Yüksel de "Macaristan'da ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Atakan, geçen yıl Paris'te düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü olduğunu anımsatarak, "Bu yıl dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ben ve takımda bulunan arkadaşlarımız bir madalya sayısı hedefi koyduk. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Benim hedefim, dünya şampiyonasında ve 2020 olimpiyatlarında madalya almak." şeklinde konuştu.

- Fatih Cengiz: "Çok çalıştık ve çok yorulduk"

Şampiyonada 77 kiloda mücadele edecek olan milli güreşçi Fatih Cengiz de Bolu kampının verimli geçtiğini söyledi.

Fatih, geçen yıl dünya şampiyonasında üçüncü olduğunu anımsatarak, "Hedefim ülkemi dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek. Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum. Çok çalıştık ve çok yorulduk." diye konuştu.

Güreş sporunun birçok branşı bünyesinde barındırdığını dile getiren milli güreşçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için de antrenmanlarda ekstra bir çaba harcıyoruz. Tek bir konuda iyi olmanız yetmiyor. Kondisyon, esneklik ve teknik olsun bunlarla birçok beceri istiyor. Bana göre güreş çalışma olarak dünyanın en zor sporu. Biz antrenman yaparken haltercilerden biraz az ağırlık kaldırıyoruz."