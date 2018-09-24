Şampiyon güreşçi yalnız kaldı
Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogramda altın madalya kazanan 18 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'ya dönüşünde otogarda yalnız kaldı.
SLOVAKYA'da düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogramda altın madalya kazanan 18 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'ya dönüşünde otogarda yalnız kaldı.
Kariyerinde 3 Dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan genç sporcuyu elinde altın kemeriyle geldiği Manisa Otogarı'nda yalnız antrenörü Süleyman Güngör karşıladı. Güreşe Manisa'da başlayıp ardından Akhisar Belediyespor'da parlayan Kerem'in geçtiğimiz günlerde 100 bin TL karşılığında Pendik Belediyespor'a transfer olduğu ortaya çıkmıştı.
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan Kerem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin madalya umutlarından olarak görülüyor.
- 24.9.2018 12:02
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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