Şampiyon güreşçi yalnız kaldı

SLOVAKYA'da düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogramda altın madalya kazanan 18 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'ya dönüşünde otogarda yalnız kaldı.

Kariyerinde 3 Dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan genç sporcuyu elinde altın kemeriyle geldiği Manisa Otogarı'nda yalnız antrenörü Süleyman Güngör karşıladı. Güreşe Manisa'da başlayıp ardından Akhisar Belediyespor'da parlayan Kerem'in geçtiğimiz günlerde 100 bin TL karşılığında Pendik Belediyespor'a transfer olduğu ortaya çıkmıştı.

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan Kerem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin madalya umutlarından olarak görülüyor.