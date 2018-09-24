Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 60 kilogramda altın madalya kazanan 18 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'ya dönüşünde otogarda yalnız kaldı.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Şampiyon güreşçi yalnız kaldı

    Şampiyon güreşçi yalnız kaldı

    Slovakya'da düzenlenen 'nda 60 kilogramda kazanan 18 yaşındaki güreşçi , memleketi 'ya dönüşünde otogarda yalnız kaldı.

    SLOVAKYA'da düzenlenen 'nda 60 kilogramda kazanan 18 yaşındaki güreşçi , memleketi 'ya dönüşünde otogarda yalnız kaldı.

    Kariyerinde 3 Dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan genç sporcuyu elinde altın kemeriyle geldiği Manisa Otogarı'nda yalnız antrenörü Süleyman Güngör karşıladı. Güreşe Manisa'da başlayıp ardından 'da parlayan Kerem'in geçtiğimiz günlerde 100 bin TL karşılığında Pendik Belediyespor'a transfer olduğu ortaya çıkmıştı.

    Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan Kerem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin madalya umutlarından olarak görülüyor.

    1. 24.9.2018 12:02
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