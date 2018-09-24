Dünya 3.'sü Erkan Ergen coşkuyla karşılandı
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Dünya 3.'sü coşkuyla karşılandı

    Dünya 3.'sü Erkan Ergen coşkuyla karşılandı

    Slovakya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 'nda alarak dünya üçüncüsü olan genç güreşçi , memleketi ’in Yusufeli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

    Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan , üçüncülük maçında Japon Minto Maeda ile karşılaştı.

    Müsabakadan 6-3 galip ayrılan Erkan, kazandı. Turnuva sonrası milli takım antrenörü Burhan Demirkıran ile birlikte havayolu ile geldiği 'dan karayolu ile memleketi 'in Yusufeli ilçesine geçen genç güreşçi burada yüzlerce hemşehrisi tarafından karşılandı. Üstü açık bir jiple şehir turu atan 20 yaşındaki sporcu, ardından şehir merkezinde omuzlarda kendisi için düzenlenen karşılama törenine katıldı. Ergen, burada halk oyunu oynayan hemşehrilerinin sevincine ortak olurken, ardından Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı makamlarında ziyaret etti.

    Genç sporcu, ilçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Tekkale köyündeki ailesinin yanına gitti.

    1. 24.9.2018 14:35
    2. Güncelleme: 24.9.2018 15:29
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