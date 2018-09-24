Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Erkan Ergen, üçüncülük maçında Japon Minto Maeda ile karşılaştı.

Müsabakadan 6-3 galip ayrılan Erkan, bronz madalya kazandı. Turnuva sonrası milli takım antrenörü Burhan Demirkıran ile birlikte havayolu ile geldiği Erzurum'dan karayolu ile memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine geçen genç güreşçi burada yüzlerce hemşehrisi tarafından karşılandı. Üstü açık bir jiple şehir turu atan 20 yaşındaki sporcu, ardından şehir merkezinde omuzlarda kendisi için düzenlenen karşılama törenine katıldı. Ergen, burada halk oyunu oynayan hemşehrilerinin sevincine ortak olurken, ardından Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı makamlarında ziyaret etti.

Genç sporcu, ilçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Tekkale köyündeki ailesinin yanına gitti.