Dünya 3.'sü Erkan Ergen coşkuyla karşılandı
Slovakya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan genç güreşçi Erkan Ergen, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Erkan Ergen, üçüncülük maçında Japon Minto Maeda ile karşılaştı.
Müsabakadan 6-3 galip ayrılan Erkan, bronz madalya kazandı. Turnuva sonrası milli takım antrenörü Burhan Demirkıran ile birlikte havayolu ile geldiği Erzurum'dan karayolu ile memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine geçen genç güreşçi burada yüzlerce hemşehrisi tarafından karşılandı. Üstü açık bir jiple şehir turu atan 20 yaşındaki sporcu, ardından şehir merkezinde omuzlarda kendisi için düzenlenen karşılama törenine katıldı. Ergen, burada halk oyunu oynayan hemşehrilerinin sevincine ortak olurken, ardından Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Kaymakam Eyüp Kaykaç'ı makamlarında ziyaret etti.
Genç sporcu, ilçe merkezindeki ziyaretlerinin ardından Tekkale köyündeki ailesinin yanına gitti.
- 24.9.2018 14:35
- Güncelleme: 24.9.2018 15:29
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Karaya vurduk!..
Toplam 2
Yorum
aga Hoca bu kafayla kara-mara da göremeyeceksin, kötü spriz lig sonunculuğu olursa vede ligde kalırsan sevin.Mustafa Akbaş seni uçuracak....
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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