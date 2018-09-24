Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, dünya şampiyonu ve 3’ncüsü olan güreşçileri ödüllendirdi.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Başkan Can, şampiyon güreşçileri ödüllendirdi

    Başkan Can, şampiyon güreşçileri ödüllendirdi

    Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı , dünya şampiyonu ve 3’ncüsü olan güreşçileri ödüllendirdi.

    Üniversiteler şampiyon olan ve üçüncü olan 'ı ağırlayan Belediye Başkanı , dünya şampiyonasında aldıkları derecelerden dolayı sporcuları tebrik etti.

    Sporcuya ve sporun her dalına her zaman destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, 'nın Goiania şehrinde düzenlenen Güreş Şampiyonasında, şampiyon olan Osman Göçen ve 3'ncü olan Mehmet Ali Daylak'la gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Can, "Brezilya'da yaptığınız mücadeleler sonucu aldığınız derecelerle hepimizi gururlandırdınız. Sizleri kutluyorum. Biz her zaman sporcularımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bundan sonra da gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Spor, kardeşlik, birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı demektir. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

    Sporcularda Başkan Can'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

    Daha sonra Başkan Can, sporcuları altınla ödüllendirdi.

    2-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Brezilya'nın Goiania şehrinde düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonasında güreşen sporculardan Osman Göçen 86 kiloda dünya şampiyonu, Mehmet Ali Daylak 61 kiloda 3'ncü olmuştu.

    1. 24.9.2018 15:34
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