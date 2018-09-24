Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, festivalin 4-5 Ekim tarihlerinde Gürpınar ilçesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonla, Edirne'den Van'a birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yağlı güreş festivaline, Türkiye'nin önde gelen başpehlivanlarının katılacağı kaydedildi.