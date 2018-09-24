Kırkpınar'dan Gürpınar'a Yağlı Güreş Festivali, Van'da düzenlenecek.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'da festivali düzenlenecek

    Van'da yağlı güreş festivali düzenlenecek

    Kırkpınar'dan Gürpınar'a Festivali, 'da düzenlenecek.

    Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, festivalin 4-5 Ekim tarihlerinde Gürpınar ilçesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

    Organizasyonla, 'den 'a birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

    festivaline, Türkiye'nin önde gelen başpehlivanlarının katılacağı kaydedildi.

    1. 24.9.2018 17:22
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