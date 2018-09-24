Van'da yağlı güreş festivali düzenlenecek
Kırkpınar'dan Gürpınar'a Yağlı Güreş Festivali, Van'da düzenlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, festivalin 4-5 Ekim tarihlerinde Gürpınar ilçesinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Organizasyonla, Edirne'den Van'a birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Yağlı güreş festivaline, Türkiye'nin önde gelen başpehlivanlarının katılacağı kaydedildi.
- 24.9.2018 17:22
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Karaya vurduk!..
Toplam 2
Yorum
aga Hoca bu kafayla kara-mara da göremeyeceksin, kötü spriz lig sonunculuğu olursa vede ligde kalırsan sevin.Mustafa Akbaş seni uçuracak....
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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