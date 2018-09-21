Manchester City, Agüero’nun sözleşmesini uzattı
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    , Agüero’nun sözleşmesini uzattı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>, Agüero’nun sözleşmesini uzattı

    takımlarından , Arjantinli golcüsü Serigo Agüero’nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

    ekibi , Arjantinli yıldızı 'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı. 2011 yılında 'nın Atletico Mad takımından 'e transfer olan Agüero'nun sözleşmesi 2020 yılında sona erecekti. Mavi-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılıp 2021 yılında sona ereceği bildirildi.

    Arjantinli futbolcu, bu sezon Manchester City formasıyla 5 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 21.9.2018 11:23
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