Cahill, Chelsea'den ayrılmak istiyor – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Cahill, 'den ayrılmak istiyor

    Cahill, Chelsea'den ayrılmak istiyor

    İngiltere ekibi 'nin savunma oyuncusu Gary Cahill, forma şansı bulamadığı takımından ayrılmak istediğini açıkladı.

    Cahill, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasına karşın devre arasında takımdan ayrılabileceğine işaret ederek, "İlk 11'de yer almamayı kabullenebilecek biri değilim. Tüm sezon forma şansı beklemek benim için çok zor. Mevcut durum devam ettiği takdirde kulübün zamanı geldiğinde ayrılma kararıma saygı duyacağına inanıyorum. Geleceğimi düşünmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

    'de başarı dolu güzel günler geçirdiğini aktaran 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Burada 6 yıl boyunca büyük şeylerin parçası olduktan sonra şu an geldiğim durumu kabullenmekte zorlanıyorum. Her şey burada yavaş yavaş sona yaklaştığımı gösteriyor. Ufukta yeni bir meydan okuma görüyorum. Kulüp, taraftarlar ve oyunculara büyük saygı duyuyorum ancak bazen yolunuza devam edebilmek için ciddi kararlar almak zorundasınız." yorumunu yaptı.

    İsmi Türk kulüpleriyle de anılan tecrübeli stoper, 2012'de transfer olduğu Chelsea'de 2 , birer Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı. İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin göreve gelmesinin ardından ilk 11'e girmekte zorlanan Cahill, bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

    1. 22.9.2018 12:30
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