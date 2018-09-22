Klopp'tan Salah'a destek
Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de gol krallığına ulaşan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'tan aynı performansı tekrarlaması gibi bir beklentileri olmadığını söyledi.
İngiltere basınına açıklamada bulunan Klopp, Salah'ın geçen sezona da benzer şekilde başladığını hatırlatarak, "Geçen sezon, bu sezonun aynı dönemine göre sadece bir gol fazla atmıştı. Bu durum bizim için bir problem değil. Herkesin ondan aynı performansı beklediğinin farkındayım. Salah'tan olabildiğince çok gol atmasını istiyoruz ama geçen sezonki performansını tekrarlaması gibi bir beklentimiz de yok." ifadelerini kullandı.
Salah'ın durumuyla ilgili bir krizin söz konusu olmadığını vurgulayan 51 yaşındaki teknik adam, "Hücum oyuncularının gol atamadığı belli zamanların olması gayet normal. Salah, rakipleri için hala büyük bir tehdit. Son maçlarda sergilediği performansla iyi durumda olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen sezon tüm kulvarlarda rakip fileleri 44 kez havalandıran 26 yaşındaki Salah, bu sezon şu ana kadar çıktığı 6 maçta 2 gol attı.
- 22.9.2018 12:32
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Daha çok gol atardık
Toplam 1
Yorum
Berlin Bu adamlar yılda en fazla 500bine oynayanlardir. Rezillik. Kepazelik. Cocu çok dasuç bulamıyorum. Fenerdeki oyuncunun hocaya ihtiyacı yok
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray anadolu takımları güçlenerek geliyor ts bjk yarışın içinde kalırsa fbden bir cacık olmaz
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Maçın özeti
Toplam 4
Yorum
eray bu takıma kim gelirse gelsin yanalda gelsin iş yapmaz fb zamanından beri üst düzey 2 oyuncu olursa bjk gs gibi takımlar yarıştan koparsa var
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