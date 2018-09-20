Yılmaz: "Geçen yıla oranla yoğun bir katılım oldu"
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye güreş federasyonu ile Ortaca Belediyesi'nin katkılarıyla erkekler, kadınlar, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı.
Sarıgerme Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 30 ilden 375 güreşçi mücadele etti. Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ikincisi gerçekleştirilen şampiyonaya geçen yıla oranla yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "İzleyenlerin keyif aldığı son derece zevkli bir şampiyonayı daha başarı ile gerçekleştirdik. 10 Kasım tarihinde yine Muğla'da Dünya Plaj güreşi şampiyonasını organize edeceğiz. Son yıllarda oldukça ilgi gören plaj güreşinin olimpik dal olma durumu da var. Burada mücadele eden ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.
Diğer yandan zorlu şampiyonada dereceye girenlere madalyalarını Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca Emniyet Müdürü Emre Süel, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, Dünya Plaj Güreşi Birliği Genel Sekreteri Ender Yakşi, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Muğla Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mutlu Uzun, Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Hakan İlhan, Sarced Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Döşemealtı İlçe Spor Müdürü Ahmet Karsavurdan, Ege Bölgesi Yağlı Güreş Sorumlusu İnanç Güçlü verdi.
- 20.9.2018 16:43
- Güncelleme: 20.9.2018 16:59
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
Yılmaz: "Geçen yıla oranla yoğun bir katılım oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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