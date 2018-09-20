Kerem Kamal 3. kez dünya şampiyonu
Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 60 kiloda altın madalya elde etti.
Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Trnava kentinde devam eden şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı.
Milli güreşçi, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
MİLLİ TAKIM 3 MADALYA İLE DÖRDÜNCÜ OLDU
Türk Milli Takımı, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere elde ettiği 3 madalya ile bu stilde dünya dördüncüsü oldu.
Grekoromen stilde 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan İran, dünya birinciliğini elde etti. Rusya, elde ettiği 2 altın ve 5 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ermenistan ise 1 altın ve 2 bronz madalya ile sıralamada üçüncü oldu.
Türkiye'yi grekoromen stilde temsil eden güreşçilerden Kerem Kamal altın, Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek ise bronz madalya kazanmıştı.
ERDOĞAN'DAN KEREM'E TEBRİK
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.
- 20.9.2018 15:07
- Güncelleme: 20.9.2018 15:08
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Toplam 2
Yorum
Cece Bu takım adam olur. İroni yapmıyorum
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Kaptan Marvel Ostersund ile sarpsborg nasıl aynı ligde oynuyor acaba biri ısveç diğeri norveç takımı
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Yorum
klaus Aklınca bazı yorumcular kendi çaplarında hakem üzerinde algı oluşturduklarını zannediyorlar
Kerem Kamal 3. kez dünya şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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