Kerem Kamal 3. kez dünya şampiyonu
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    3. kez dünya şampiyonu

    Kerem Kamal 3. kez dünya şampiyonu

    Milli güreşçi , 'nda grekoromen 60 kiloda altın madalya elde etti.

    Slovakya'da gerçekleştirilen 'nda milli sporcu , altın madalya kazandı.

    Trnava kentinde devam eden şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı.

    Milli güreşçi, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

    MİLLİ TAKIM 3 MADALYA İLE DÖRDÜNCÜ OLDU
    Türk Milli Takımı, 1 altın ve 2 bronz olmak üzere elde ettiği 3 madalya ile bu stilde dünya dördüncüsü oldu.

    Grekoromen stilde 4 altın ve 2 bronz madalya kazanan İran, dünya birinciliğini elde etti. Rusya, elde ettiği 2 altın ve 5 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ermenistan ise 1 altın ve 2 bronz madalya ile sıralamada üçüncü oldu.

    Türkiye'yi grekoromen stilde temsil eden güreşçilerden Kerem Kamal altın, Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek ise bronz madalya kazanmıştı.

    ERDOĞAN'DAN KEREM'E TEBRİK
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı kutladı.

    Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a telgraf göndererek, tebrik ettiği belirtildi.

    1. 20.9.2018 15:07
    2. Güncelleme: 20.9.2018 15:08
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