Taha Akgül'den Hamza Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'den 'ya 25. yıl hediyesi

    Taha Akgül'den Hamza Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi

    Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 'ya, 1993 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın 25. yılı anısına hediye verdi.

    , Twitter hesabından, 'yı makamında ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. 27 yaşındaki sporcu, eski grekoromen güreşçi Yerlikaya'yı ziyaretine ilişkin, "Gençlik ve ve 'Asrın Güreşçisi' Hamza Yerlikaya ağabeyime, 1993 yılında Stockholm'deki ilk dünya şampiyonluğunun 25. yıl dönümü vesilesiyle el yapımı Türk bayrağı motifli plaketimizi hediye ettik." ifadesini kullandı.

    1. 18.9.2018 19:26
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