Taha Akgül'den Hamza Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, 1993 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın 25. yılı anısına hediye verdi.
Taha Akgül, Twitter hesabından, Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. 27 yaşındaki sporcu, eski grekoromen güreşçi Yerlikaya'yı ziyaretine ilişkin, "Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız ve 'Asrın Güreşçisi' Hamza Yerlikaya ağabeyime, 1993 yılında Stockholm'deki ilk dünya şampiyonluğunun 25. yıl dönümü vesilesiyle el yapımı Türk bayrağı motifli plaketimizi hediye ettik." ifadesini kullandı.
- 18.9.2018 19:26
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Taha Akgül'den Hamza Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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