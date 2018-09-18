Taha Akgül, Twitter hesabından, Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. 27 yaşındaki sporcu, eski grekoromen güreşçi Yerlikaya'yı ziyaretine ilişkin, "Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız ve 'Asrın Güreşçisi' Hamza Yerlikaya ağabeyime, 1993 yılında Stockholm'deki ilk dünya şampiyonluğunun 25. yıl dönümü vesilesiyle el yapımı Türk bayrağı motifli plaketimizi hediye ettik." ifadesini kullandı.