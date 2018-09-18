ASAT güreşçileri Estonya’da Türk rüzgarı estirdi
ASAT pehlivanları ata sporumuzu Estonya'da tanıttı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT pehlivanları ata sporumuzu Estonya'nın Parnu şehrinde düzenlenen Türk Haftası'nda tanıttı.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Takımı Sporcuları Başpehlivan Mustafa Batu ve Başaltı Pehlivanı Süleyman Başar Estonya'da Türk rüzgârı estirdi. ASAT Güreşçileri 03-09 Eylül tarihleri arasında Estonya'nın Parnu şehrinde düzenlenen Türk Haftası etkinliklerinde yağlı güreş sporunu tanıttı.
Organizasyonda 4 ayrı gösteri maçı gerçekleştiren pehlivanlar yağlı güreşin seyir zevki yüksek teknikleriyle izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreşçileri, Estonya devlet kanalının prime time yayınında bir de röportaj gerçekleştirdi. Pehlivanların performansları yerel gazetelerin manşetlerini süsledi. Yağlı güreş müsabakaları sonrası seyirciler ASAT Güreşçileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
(Başpehlivan Mustafa Batu ve Başaltı Pehlivanı Süleyman Başar, miniklerle fotoğraf çekildi...)
- 18.9.2018 14:00
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
ASAT güreşçileri Estonya’da Türk rüzgarı estirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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