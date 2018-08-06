Genç güreşcilerden başkana ziyaret
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Genç güreşcilerden başkana ziyaret

    Genç güreşcilerden başkana ziyaret

    ’da 7-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek katılmaya hak kazanan Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Başkan Ay’ı ziyaret etti.

    ve 'da düzenlenen Küçük Minikler Serbest ve Grekoromen Grup Müsabakalarında dereceye giren Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü 11, 12 ve 13 yaş gurubu güreşçileri, katılım öncesinde Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret ettiler.
    Başkan Ay, "Ata sporu güreşin yaşaması ve sonraki nesillere aktarılmasında bizim için önemli bir görevdir. Milli sporumuzu desteklemeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
    1. 6.8.2018 14:17
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