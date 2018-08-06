Genç güreşcilerden başkana ziyaret
Ankara’da 7-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Başkan Ay’ı ziyaret etti.
Başkan Ay, "Ata sporu güreşin yaşaması ve sonraki nesillere aktarılmasında bizim için önemli bir görevdir. Milli sporumuzu desteklemeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
- 6.8.2018 14:17
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tutkun61 Valla hiç de öyle umut vermedi açıkcası.Sağa sola pas yapmaktan başka bie izlemedik.Takım oynuyor ama taktik yok bam bam bam.Hep böyle olmaz
Genç güreşcilerden başkana ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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