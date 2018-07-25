Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek turnuva, Bahçelievler Belediyesinin sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Güreşçiler, Macaristan'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi ilk ciddi sınavlarını verecek.

Kura çekiminin yarın yapılacağı turnuvaya, 21 ülkeden yaklaşık 300 güreşçinin katılması bekleniyor. Olimpiyatlar ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde etmiş güreşçiler de İstanbul'da mindere çıkacak.

Turnuvaya büyük önem veren ABD, Türkiye'ye tam kadro geldi. ABD'nin kadrosunda olimpiyat şampiyonu Jordan Burroughs ve Kyle Snyder gibi önemli isimler bulunuyor.

Türkiye'den ise Yasemin Adar, Evin Demirhan, Buse Tosun, Süleyman Atlı, Selahattin Kılıçsallayan, Yakup Gör, Rıza Yıldırım, Selim Yaşar ve Mustafa Kaya gibi dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış sporcular mindere çıkacak.

Ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Belarus, Rusya, Bulgaristan ve Romanya'dan çok sayıda Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçi İstanbul'da mücadele edecek.

Güreşseverler, Dünya Şampiyonası'nın provası niteliğindeki turnuvayı ücretsiz izleyebilecek.