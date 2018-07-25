Dünyanın en iyi güreşçileri İstanbul'da mindere çıkacak – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Dünyanın en iyi güreşçileri 'da mindere çıkacak

    Dünyanın en iyi güreşçileri İstanbul'da mindere çıkacak

    46. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, 27-29 Temmuz'da 'da yapılacak.

    Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek turnuva, sponsorluğunda Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenecek.

    Güreşçiler, 'da ekim ayında düzenlenecek öncesi ilk ciddi sınavlarını verecek.

    Kura çekiminin yarın yapılacağı turnuvaya, 21 ülkeden yaklaşık 300 güreşçinin katılması bekleniyor. Olimpiyatlar ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde etmiş güreşçiler de 'da mindere çıkacak.

    Turnuvaya büyük önem veren ABD, Türkiye'ye tam kadro geldi. ABD'nin kadrosunda olimpiyat şampiyonu Jordan Burroughs ve Kyle Snyder gibi önemli isimler bulunuyor.

    Türkiye'den ise Yasemin Adar, , , Süleyman Atlı, , , , Selim Yaşar ve Mustafa Kaya gibi dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış sporcular mindere çıkacak.

    Ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Belarus, Rusya, Bulgaristan ve Romanya'dan çok sayıda Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçi İstanbul'da mücadele edecek.

    Güreşseverler, Dünya Şampiyonası'nın provası niteliğindeki turnuvayı ücretsiz izleyebilecek.



    1. 25.7.2018 16:24
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