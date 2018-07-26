Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcılığına atanan dünya güreşinin efsane ismi Hamza Yerlikaya, son dönemde hakkındaki bilgilerle ilgili bir düzeltme yaptı. Öncelikle Spor Bakanlığı yardımcılığına atandığı için gururlu olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Türk sporu için yine elimden gelenin en iyisin yapmak için çaba sarf edeceğim. Gücümün kaynağı Türk halkı ve devletidir. Bu gücün kaynaklarına her zaman minnettarım. Bu onurlu göreve getirildiğim için çok mutluyum" diye konuştu. Hamza Yerlikaya hakkındaki doğru bilgiler şöyle:

Hamza Yerlikaya kimdir?

Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. 1993'te TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlak Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş yaptı ve birçok uluslararası başarılara imza attı. 2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu. Orta seviye İngilizce bilen Yerlikaya, evlidir.