Büyük Minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında başarılı olan iki Siirtli güreşçi milli takıma davet edildi.
320 sporcunun katılımıyla 07-08 Mayıs 2018'de Afyon'da yapılan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılan 39 kiloda Esra Kaya Türkiye birincisi ve 33 kiloda Amine Epcerev Türkiye üçüncüsü gelmişti. Dereceye giren Siirtli güreşçiler milli takıma seçildi.
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