Siirtli güreşçiler milli takıma seçildi
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    güreşçiler milli takıma seçildi

    Siirtli güreşçiler milli takıma seçildi

    Büyük Minikler Güreş Şampiyonasında başarılı olan iki güreşçi milli takıma davet edildi.

    320 sporcunun katılımıyla 07-08 Mayıs 2018'de Afyon'da yapılan Güreş Şampiyonasına katılan 39 kiloda Türkiye birincisi ve 33 kiloda Amine Epcerev Türkiye üçüncüsü gelmişti. Dereceye giren güreşçiler milli takıma seçildi.
    1. 26.7.2018 14:56
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