Kurtdere Güreşleri'ne davetler sürüyor
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'ne davetler sürüyor

    Kurtdere Güreşleri'ne davetler sürüyor

    Başkanı ve Başkanı , 'ne davet için gittikleri temasları kapsamında Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

    Başkanı ve Başkanı 'ın temasları devam ediyor. Bu yıl 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Karesi'de yapılacak olan 'ne Cumhurbaşkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 'yi güreşlere davet eden başkan Kafaoğlu ve Başkan Yılmaz, dün de Genel Merkezi'ni ziyaret etti.


    Başkanlar Kafaoğlu ve Yılmaz, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 'yı ziyaret ederek kırmızı dipli mum ile Kurtdereli Güreşleri'ne davet etti.


    Geleneklerin yaşatılabilmesi ve sürdürebilir halde yeni nesillere ulaştırabilmesi için 'ne sahip çıktıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bakanlıkların, Balıkesir Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin ve yerel yöneticilerin güreşlere ciddi anlamda destek olduğunu söyledi. Güreşlerin Türk tarihinde farklı bir özelliği olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Güreş bizim geleneğimiz. Baba ve oğlun güreştiği başka bir millette yok. İşte biz de bu geleneğin yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için güreşlere önem veriyoruz" dedi. Başkan Yılmaz, Başkent'te kendilerini ağırlayan tüm protokole samimi ev sahipliği için teşekkür etti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığına atanan Hamza Yerlikaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

    1. 25.7.2018 15:39
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