Türel: “Antalya güreşin dinamosu”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırkpınar Güreşlerinde Altın Kemer’in sahibi olan Başpehlivan Orhan Okulu’yu altınla ödüllendirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel ve antrenör Kemal Yılmaz'ı makamında kabul etti.
Orhan Okulu'nun Altın Kemer'i Antalya'ya kazandırmasıyla gurur duyduklarını söyleyen Başkan Menderes Türel, "Ata sporumuz güreşte kazanılan bu başarılar ile büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Güreş Antalya için son derece önemli bir yere sahip. Antalya yağlı güreşlerin lokomotifi oldu maşallah. Son 6-7 senedir birkaç istisna hariç başpehlivanlık hep Antalya'da kalıyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü de son 3 yıldır olduğu gibi takım halinde bu yıl da şampiyon olmayı başardı. ASAT'lı güreşçilerimiz de alt boyları toparlıyor zaten, gençlerimiz de alt kategorilerde büyük başarılar yakalıyor" dedi.
3 Altın'ın manası
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Orhan Okulu'yu tebrik ederek 3 tane tam altın ve kendisinin imzasını taşıyan bir kol saati hediye etti. Başkan Türel, Orhan Okulu'ya, "İnşallah 3 kez üst üste kazanarak altın kemeri kalıcı olarak Antalya'mıza getirirsin, bu yüzden 3 tane altın taktım" diye konuştu.
- 24.7.2018 11:33
-
Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
-
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
-
Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Türel: “Antalya güreşin dinamosu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.