Türel: “Antalya güreşin dinamosu”
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Türel: “ güreşin dinamosu”

    Türel: “Antalya güreşin dinamosu”

    Büyükşehir Belediye Başkanı , Kırkpınar Güreşlerinde ’in sahibi olan Başpehlivan ’yu altınla ödüllendirdi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı , 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı , Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel ve antrenör 'ı makamında kabul etti.


    Orhan Okulu'nun 'i 'ya kazandırmasıyla gurur duyduklarını söyleyen Başkan Menderes Türel, "Ata sporumuz güreşte kazanılan bu başarılar ile büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Güreş Antalya için son derece önemli bir yere sahip. Antalya yağlı güreşlerin lokomotifi oldu maşallah. Son 6-7 senedir birkaç istisna hariç başpehlivanlık hep Antalya'da kalıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de son 3 yıldır olduğu gibi takım halinde bu yıl da şampiyon olmayı başardı. ASAT'lı güreşçilerimiz de alt boyları toparlıyor zaten, gençlerimiz de alt kategorilerde büyük başarılar yakalıyor" dedi.


    3 Altın'ın manası


    Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Orhan Okulu'yu tebrik ederek 3 tane tam altın ve kendisinin imzasını taşıyan bir kol saati hediye etti. Başkan Türel, Orhan Okulu'ya, "İnşallah 3 kez üst üste kazanarak altın kemeri kalıcı olarak Antalya'mıza getirirsin, bu yüzden 3 tane altın taktım" diye konuştu.

    1. 24.7.2018 11:33
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