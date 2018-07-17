"Hakem hataları bizleri üzdü"
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    "Hakem hataları bizleri üzdü"

    "Hakem hataları bizleri üzdü"

    Başkanı : - "Bu seneki güreşlerden gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Kırkpınar organize etmek için çalışmalara şimdiden başlayacağız"

    Tarihi Güreşleri'nin ardından (MHK) görevden alan Başkanı , "Sadece birkaç maçta yaşanan hakem hataları bizleri üzdü. Bu seneki güreşlerden gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Kırkpınar organize etmek için çalışmalara şimdiden başlayacağız." dedi.

    Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar 'nin rekor katılımla gerçekleştiğine dikkati çekti.

    Er meydanına 2 bin 228 pehlivanın çıktığını belirten Aydın, "Sadece başpehlivanlık güreşleri değil, diğer boylarda yapılan karşılaşmalar da son derece zevkli ve heyecanlıydı." değerlendirmesinde bulundu.

    Aydın, Güreşleri'ne çok büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Kırkpınar'a olan ilgi her geçen gün artıyor. (Antik) Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu. Ayrıca Kırkpınar bizlere atalarımızdan bir emanet. Bu emanete çok iyi bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

    "Organizasyon her şeyiyle mükemmele yakındı." diyen Aydın, şunları kaydetti:

    "Sadece birkaç maçta yaşanan hakem hataları bizleri üzdü. Bu konudada gerekeni yaptım ve Merkez Hakem Kurulunun görevine son verdim. Güreşleri bizim dünyaya açılan penceremiz. Dolayısıyla burada yapılan hataları çok önemsiyoruz. Bu seneki güreşlerden gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Kırkpınar organize etmek için çalışmalara şimdiden başlayacağız."

    Aydın, yağlı güreşin ata sporu olduğuna işaret ederek, " dünyanın her yerine yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Balkanlar ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yağlı güreş organizasyonları düzenliyoruz. Amacımız bize atalarımızın emaneti yağlı güreşleri tüm dünyada yaygın hale getirmek. Yurt dışında düzenlenen yağlı güreş organizasyonlarının sayılarını artırarak bu amacımıza da ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 17.7.2018 11:20
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