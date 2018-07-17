Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından Merkez Hakem Kurulunu (MHK) görevden alan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Sadece birkaç maçta yaşanan hakem hataları bizleri üzdü. Bu seneki güreşlerden gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Kırkpınar organize etmek için çalışmalara şimdiden başlayacağız." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekor katılımla gerçekleştiğine dikkati çekti.

Er meydanına 2 bin 228 pehlivanın çıktığını belirten Aydın, "Sadece başpehlivanlık güreşleri değil, diğer boylarda yapılan karşılaşmalar da son derece zevkli ve heyecanlıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Kırkpınar'a olan ilgi her geçen gün artıyor. (Antik) Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu. Ayrıca Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizlere atalarımızdan bir emanet. Bu emanete çok iyi bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Organizasyon her şeyiyle mükemmele yakındı." diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç maçta yaşanan hakem hataları bizleri üzdü. Bu konudada gerekeni yaptım ve Merkez Hakem Kurulunun görevine son verdim. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim dünyaya açılan penceremiz. Dolayısıyla burada yapılan hataları çok önemsiyoruz. Bu seneki güreşlerden gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki yıl çok daha iyi bir Kırkpınar organize etmek için çalışmalara şimdiden başlayacağız."

Aydın, yağlı güreşin ata sporu olduğuna işaret ederek, "Yağlı güreşleri dünyanın her yerine yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Balkanlar ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yağlı güreş organizasyonları düzenliyoruz. Amacımız bize atalarımızın emaneti yağlı güreşleri tüm dünyada yaygın hale getirmek. Yurt dışında düzenlenen yağlı güreş organizasyonlarının sayılarını artırarak bu amacımıza da ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.