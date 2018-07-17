Büyükşehir’den Atasporuna destek

Kırkpınar güreşlerinin ardından elde edilen dereceleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na hediye eden başarılı güreşçiler Başkan Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret ederek güreşe verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kelemençe, yöneticiler Fikrettin Kocaman ve Cemal Kocataş'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Tarihi Kırkpınar güreşlerinden buraya geliyorsunuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin adını başarıyla temsil ettiniz. Başaltı boyunda kulübümüzün temsil eden Ertuğrul Dağdeviren şampiyon olarak bundan sonra başpehlivan kategorisinde güreşmeye devam edecek. Kendisini yürekten kutluyorum. Ertuğrul kardeşimizin dışında mutlaka alt boylardan bir üst boya çıkan güreşçilerimiz de oldu. Çeyrek finallere kadar yükselen kardeşlerimiz oldu. Spor devamlılık ister, spor inanç ister. Spor azim ve sabır ister. Sabrederseniz, çalışırsanız emek verirseniz mutlaka başarırsınız. İşte Ertuğrul kardeşim buna inandı. Yıllardır çalıştı, çabaladı ve Balıkesir'in bir eksikliğini gidermiş oldu. Balıkesir tarihinde en çok başpehlivan çıkarmış bir il. Son 4 yıldan bu zamana kadar başpehlivan kategorisinde temsil edilemiyorduk. Bu eksiklik giderilmiş oldu. Bu sebepten dolayı başta spor kulübü başkanımızı, yöneticilerimizi, hocalarımızı ve sporcularımızı kutluyorum. İnşallah Balıkesir'in adını er meydanlarında duyurmaya devam edersiniz. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman arkanızdayız. Atasporumuza önem veriyoruz" dedi.



Ata sporumuza desteğimiz artarak devam edecek



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, atasporuna olan desteklerini arttırarak devam ettirileceğini dile getirirken; sözlerini şöyle sürdürdü: "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçen yıl kurulan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin de başkanıyım. 113 tane belediye yağlı güreş organizasyonu düzenliyor. Bu yağlı güreş organizasyonları bu ata sporumuz belediyeler olmazsa maalesef gelişemez yani. Yerel yönetimlerin desteğiyle bugün çok ciddi organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bizim Kurtdere'de yaptığımız çalışma bunlara bir örnek. İşin içinde hep belediyeler var. Mutlaka Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın destekleri var ama en büyük desteğin belediyecilerde olduğunu sizler açıkça gördünüz. Bizde hem taşıdığımız sorumluluk gereği hem de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak atasporumuza olan desteğimizi daha da arttıracağız. İşte iki yıldan bu yana salonda yağlı güreş yaptık. Federasyonumuz da oldukça memnun kaldı. Yağlı güreşleri yapabileceğimiz salonun inşaatı da hızla devam ediyor. Yağlı güreşler ile ilgili bir müzemiz yoktu. Yağlı güreş müzesi yapılması kararlaştırıldı. O'da Balıkesir'e yapılacak. Yağlı güreşler için Türkiye'ye gelen yabancıları gezdirebileceğimiz bir müzemiz olacak. Balıkesir bundan sonra yağlı güreşlerde adını daha çok hissettiren bir il olacak. Alt boylarda güreşen güreşçi kardeşlerim. Bundan sonra çalışmalarınızı buna göre yapın. Bizler her türlü desteği verirken, Balıkesir'in yağlı güreşteki o güzel günlerine tekrardan döndürecek olan sizlersiniz"



Sporcularımız boy atladı



Öte yandan 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşlerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adına toplamda 68 güreşçi katılırken; başaltı kategorisinde şampiyon olan Ertuğrul Dağdeviren başpehlivanlığa yükseldi. Büyük orta boyunda güreşen sporcularımız Recep Bölme ve Deniz Yasak kategorilerinde çeyrek finallere kalarak başaltı boyuna yükselen sporcularımız oldular. Küçük büyük boyda Kadir Karaman ve Suat Süren Büyük orta boyuna, Küçük orta küçük boyda ise Necip Al ve Özgür Kapan küçük orta büyük boya yükselmeyi başardı. Deste orta büyük boyda güreşen sporcularımız Ahmethan Yıldız ve İhsan Derin ise Deste büyük boya yükselmeyi başardılar.

