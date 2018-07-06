Ayhan, 13-15 Temmuz'da bu yıl 657'ncisi düzenlecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarda yaşanan yığılmaya dikkati çekti.

Tarihi güreşlere geçen yıl tüm boylarda 2 bin 199 pehlivanın katıldığını belirten Ayhan, bu sene de yaklaşık 2 bin 500 sporcunun er meydanına çıkacağının bilgisini verdi.

Ayhan, kriterlere uyan pehlivanların Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşebildiğini, aksi takdirde katılımın 5 bini rahat bulabileceğini vurguladı.

Kırkpınar'da 14 boyda güreşlerin yapıldığını hatırlatan Ayhan, "Yığılmaların olduğu boylarda bazı kriterlerde değişikliğe gittik ve sporcuları bir üst boya yükselttik. Geçen yıl küçük orta küçük boyda 339 sporcu güreşti. Sporcular, iki günde 7-8 tur güreşmek zorunda kalıyor. Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve olimpiyatlarda sporcular en fazla 5-6 tur güreşiyor. Bu nedenle ilk 64'ü bir üst boya yükselttik. Orayı hafifletmemiz lazımdı." diye konuştu.

Geçen yıl baş boyunda ise 60 pehlivanın güreştiğini dile getiren Ayhan, "Bu yıl kriterlere uyan 62 başpehlivan Kırkpınar'da güreşebilecek. Sekiz başpehlivanımız 40 yaşını doldurduğu için son 16'ya kalamazsa gelecek yıl güreşemeyecek. Kırkpınar'da baş boyundaki pehlivan sayısını 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Kırkpınar'a 40 başpehlivan." ifadelerini kullandı.

"Çok çekişmeli geçecek"

Mehmet Ayhan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin çok çekişmeli geçmesinin beklediğini söyledi.

İsmail Balaban'ın başpehlivanlığa ulaştığı geçen yılki güreşlerden büyük keyif aldığını vurgulayan Ayhan, "Son 20 yılın en iyi güreşlerinden biri oldu ancak bu sene ondan daha iyi olacağını düşünüyorum. Şundan dolayı söylüyorum; mahalli güreşlerde gördüğümüz kadarıyla altın kemer için 10 aday var. İsmail Balaban'ı piyasa güreşlerinde 7-8 pehlivan yendi. O yüzden çok çekişmeli bir Kırkpınar bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanlıklar organize etmeli"

Ayhan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Edirne Belediyesince organize edildiğini, Türkiye Güreş Federasyonunun teknik, hakem, sporcu ve idareci konusunda destek verdiğini bildirdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer aldığına işaret eden Ayhan, "Kırkpınar artık Edirne Belediyesi, Edirne Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonunu aşmış bir organizasyon. Dünya medyası da Kırkpınar'a yoğun ilgi gösteriyor. Kırkpınar'ı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı organize etmeli." şeklinde görüş belirtti.

"Kırkpınar atalarımızın bize emaneti." diyen Ayhan, şöyle devam etti:

"Bize ait olan milli ve yerli tek sporumuz. Bin yıllık bir geleneğimiz. Bu emanete hepimizin sahip çıkması lazım. Bu bizim ata sporumuz. Kıbleye dönülerek salavat getirilmesiyle başlanan dünyada tek spor dalı. Özümüze sahip çıkmalıyız."



"Video hakem sistemine 20 yıl önce geçtik"

Ayhan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde video hakem sisteminin 20 yıldır uygulandığını dile getirdi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda video yardımcı hakem sisteminden faydalanıldığını hatırlatan Ayhan, "Biz 20 yıl önce bu uygulamaya geçtik. Sporcunun antrenörü itiraz ettiğinde meydan hakemi, meydan başhakemi ve kule hakemi ile sporcuların antrenörleri görüntüyü seyrediyor. Karar antrenörlerin gözünün önünde hakemler tarafından veriliyor." diye konuştu.

Ayhan, Kırkpınar güreşlerinin kurallarında herhangi bir değişikliğin şu an için söz konusu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazıları, güreş müsabakalarında zaman sınırı olmasın istiyor. O zaman güreş müsabakaları nasıl bitecek, 2 bin 500 kişiyi 3 günde nasıl güreştireceksin. Bunu başarabilecek varsa görevi devretmeye hazırım. Yağlı güreşin özüne zarar vermeden zamanı da günün şartlarına uyduracaksın. Dediğim gibi yoksa güreşler bitmez."

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin festival bölümü 9 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Güreş müsabakaları ise 13-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak.