Kırkpınar'a 40 başpehlivan – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kırkpınar'a 40 başpehlivan

    Kırkpınar'a 40 başpehlivan

    Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, 'nde baş boyunda güreşecek pehlivan sayısını kaliteyi daha da artırmak için 40'a düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

    Ayhan, 'da bu yıl 657'ncisi düzenlecek 'nde boylarda yaşanan yığılmaya dikkati çekti.

    Tarihi güreşlere geçen yıl tüm boylarda 2 bin 199 pehlivanın katıldığını belirten Ayhan, bu sene de yaklaşık 2 bin 500 sporcunun er meydanına çıkacağının bilgisini verdi.

    Ayhan, kriterlere uyan pehlivanların Sarayiçi 'nda güreşebildiğini, aksi takdirde katılımın 5 bini rahat bulabileceğini vurguladı.

    Kırkpınar'da 14 boyda güreşlerin yapıldığını hatırlatan Ayhan, "Yığılmaların olduğu boylarda bazı kriterlerde değişikliğe gittik ve sporcuları bir üst boya yükselttik. Geçen yıl küçük orta küçük boyda 339 sporcu güreşti. Sporcular, iki günde 7-8 tur güreşmek zorunda kalıyor. Avrupa, Dünya Şampiyonaları ve olimpiyatlarda sporcular en fazla 5-6 tur güreşiyor. Bu nedenle ilk 64'ü bir üst boya yükselttik. Orayı hafifletmemiz lazımdı." diye konuştu.

    Geçen yıl baş boyunda ise 60 pehlivanın güreştiğini dile getiren Ayhan, "Bu yıl kriterlere uyan 62 başpehlivan Kırkpınar'da güreşebilecek. Sekiz başpehlivanımız 40 yaşını doldurduğu için son 16'ya kalamazsa gelecek yıl güreşemeyecek. Kırkpınar'da baş boyundaki pehlivan sayısını 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Kırkpınar'a 40 başpehlivan." ifadelerini kullandı.

    "Çok çekişmeli geçecek"

    Mehmet Ayhan, 657. 'nin çok çekişmeli geçmesinin beklediğini söyledi.

    'ın başpehlivanlığa ulaştığı geçen yılki güreşlerden büyük keyif aldığını vurgulayan Ayhan, "Son 20 yılın en iyi güreşlerinden biri oldu ancak bu sene ondan daha iyi olacağını düşünüyorum. Şundan dolayı söylüyorum; mahalli güreşlerde gördüğümüz kadarıyla altın kemer için 10 aday var. 'ı piyasa güreşlerinde 7-8 pehlivan yendi. O yüzden çok çekişmeli bir Kırkpınar bizleri bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    "Bakanlıklar organize etmeli"

    Ayhan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Belediyesince organize edildiğini, teknik, hakem, sporcu ve idareci konusunda destek verdiğini bildirdi.

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer aldığına işaret eden Ayhan, "Kırkpınar artık , Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonunu aşmış bir organizasyon. Dünya medyası da Kırkpınar'a yoğun ilgi gösteriyor. Kırkpınar'ı, Gençlik ve ile Kültür ve Turizm Bakanlığı organize etmeli." şeklinde görüş belirtti.

    "Kırkpınar atalarımızın bize emaneti." diyen Ayhan, şöyle devam etti:

    "Bize ait olan milli ve yerli tek sporumuz. Bin yıllık bir geleneğimiz. Bu emanete hepimizin sahip çıkması lazım. Bu bizim ata sporumuz. Kıbleye dönülerek salavat getirilmesiyle başlanan dünyada tek spor dalı. Özümüze sahip çıkmalıyız."

    "Video hakem sistemine 20 yıl önce geçtik"

    Ayhan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde video hakem sisteminin 20 yıldır uygulandığını dile getirdi.

    Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA 'nda video yardımcı hakem sisteminden faydalanıldığını hatırlatan Ayhan, "Biz 20 yıl önce bu uygulamaya geçtik. Sporcunun antrenörü itiraz ettiğinde meydan hakemi, meydan başhakemi ve kule hakemi ile sporcuların antrenörleri görüntüyü seyrediyor. Karar antrenörlerin gözünün önünde hakemler tarafından veriliyor." diye konuştu.

    Ayhan, Kırkpınar güreşlerinin kurallarında herhangi bir değişikliğin şu an için söz konusu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Bazıları, güreş müsabakalarında zaman sınırı olmasın istiyor. O zaman güreş müsabakaları nasıl bitecek, 2 bin 500 kişiyi 3 günde nasıl güreştireceksin. Bunu başarabilecek varsa görevi devretmeye hazırım. Yağlı güreşin özüne zarar vermeden zamanı da günün şartlarına uyduracaksın. Dediğim gibi yoksa güreşler bitmez."

    657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin festival bölümü 9 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Güreş müsabakaları ise tarihlerinde yapılacak.

    1. 6.7.2018 11:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kırkpınar'a 40 başpehlivan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN