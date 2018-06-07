Kadın güreşçilerden iki final – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Kadın güreşçilerden iki final

    Kadın güreşçilerden iki final

    İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'da Kadınlar 65 kiloda Aslı Tuğcu ve 53 kiloda yarı finale yükseldi.

    Aslı Tuğcu ilk maçında 'dan Yuliya Lisovska'yı 4-0, ikinci maçında 'dan Virginia Tsaknaki'yi tuşla yendi. Üçüncü maçında Rus rakibi Mariia Kuznetsova'ya mağlup olan Aslı, grup 2.'si olarak yarı finale yükseldi. 53 kiloda mücadele eden ise Romanya'dan S.Georgiana Seicariu'yu 2-0 yenerek yarı finalist oldu. Yarı final maçları bugün 17.30'da başlayacak.
    1. 7.6.2018 14:17
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