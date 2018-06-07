Akhisar'ın gururu Kerem Kamal
Akhisar Belediyesporlu dünya şampiyonu güreşçi Kerem Kamal, milli takım mayosuyla U23 Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak hem ilçeye hem de tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
Geçen yıl Ağustos ayında Finlandiya'da yapılan Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 55 kilogramda altın madalya kazanan Kerem, İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak tarih yazdı. 18 yaşında olmasına rağmen kendinden büyük sporcularla doktor raporuyla katıldığı U23 yaş Avrupa Şampiyonası'nda Bulgar, Azeri ve Rumen rakiplerini yenerek finalist olan Kerem Kamal, finalde de Rus Artur Petrosian'ı 6-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın elinden alan başarılı sporcuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telgrafla tebrik etti. Akhisar Belediyespor Güreş Teknik Direktörü İsmail Göze, çok büyük ve değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için var gücümüzle çalıştık ve bunun karşılığını almaya devam ediyoruz. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve 100'e yakın alt yapı sporcumuzla ileride daha büyük zaferlere ekibimizle imza atacağımıza inancımız tamdır" dedi.
Kerem Kamal'ın kardeşi Kadir Kamal da Akhisar Belediyespor'da ağabeyi gibi güreş yapıyor.
- 7.6.2018 10:44
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Akhisar'ın gururu Kerem Kamal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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