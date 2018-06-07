Akhisar'ın gururu Kerem Kamal – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Akhisar'ın gururu

    Akhisar'ın gururu <a href="/index/kerem-kamal?id=afd08c9d-0382-4229-ba79-f8ec5cd4a1fc" class="" rel="tag">Kerem Kamal</a>

    Akhisar Belediyesporlu dünya şampiyonu güreşçi , milli takım mayosuyla U23 'nda da zirveye çıkarak hem ilçeye hem de tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

    Geçen yıl Ağustos ayında Finlandiya'da yapılan Şampiyonası'nda 55 kilogramda altın madalya kazanan Kerem, 'da ev sahipliği yaptığımız 'nda da zirveye çıkarak tarih yazdı. 18 yaşında olmasına rağmen kendinden büyük sporcularla doktor raporuyla katıldığı U23 yaş 'nda Bulgar, Azeri ve Rumen rakiplerini yenerek finalist olan , finalde de Rus Artur Petrosian'ı 6-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 'ın elinden alan başarılı sporcuyu Cumhurbaşkanı da telgrafla tebrik etti. Güreş Teknik Direktörü İsmail Göze, çok büyük ve değerli bir şampiyonluk elde ettiklerini belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için var gücümüzle çalıştık ve bunun karşılığını almaya devam ediyoruz. Kulüp olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz ve 100'e yakın alt yapı sporcumuzla ileride daha büyük zaferlere ekibimizle imza atacağımıza inancımız tamdır" dedi.
    'ın kardeşi Kadir Kamal da 'da ağabeyi gibi güreş yapıyor.

    1. 7.6.2018 10:44
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