Taha Akgül ameliyat oldu – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
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    ameliyat oldu

    Taha Akgül ameliyat oldu

    Milli güreşçi , burnundan ameliyat oldu. Bu akşam gerçekleşen operasyon sonrası geceyi hastanede geçirecek olan başarılı sporcu, yarın taburcu edilecek.

    Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi , burnundan bir operasyon geçirdi. 'da gerçekleşen ameliyat sonrası bu gece müşahede altında tutulacak olan milli sporcu, yarın taburcu edilecek.
    1. 6.6.2018 22:40
    2. Güncelleme: 6.6.2018 22:40
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