Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

Şampiyonanın yapıldığı Kaspiysk'ten kara yoluyla Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye geçen ay-yıldızlı kafile, buradan tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonada altın madalya kazanan Taha Akgül ve Soner Demirtaş ile bronz madalya elde eden Recep Topal, Serdar Böke ve Selahattin Kılıçsallayan, iç hatlardan Ankara'ya hareket etti.

Başkan Aydın, milli takım antrenörleri ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan güreşçiler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.