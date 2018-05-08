Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Serbest Güreş yurda döndü

    Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Serbest , İstanbul'a geldi.

    Şampiyonanın yapıldığı Kaspiysk'ten kara yoluyla Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye geçen ay-yıldızlı kafile, buradan tarifeli uçakla 'na ulaştı.

    Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı , şampiyonada altın madalya kazanan ve ile bronz madalya elde eden Recep Topal, Serdar Böke ve Selahattin Kılıçsallayan, iç hatlardan Ankara'ya hareket etti.

    Başkan Aydın, milli takım antrenörleri ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan güreşçiler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

    1. 8.5.2018 09:34
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