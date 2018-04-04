Minderde yenilenen kadroyla Avrupa sınavı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler serbest stilde temsil edecek güreşçiler belirlendi.

Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası, Rusya, İran ve Bulgaristan'daki turnuvalarda orta koydukları performans dikkate alınarak oluşturulan milli takımın kadrosunda, önemli değişiklikler yapıldı.

Sıklet sayısının 8'den 10'a çıkması da kadroda yeni isimlerin yer bulmasında etkili oldu.

Gençleştirilen kadroda Selahattin Kılıçsallayan, Haydar Yavuz, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin ilk kez yer aldı. Dört güreşçi, ilk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Selim Yaşar'ın kadroda yer bulamaması en önemli değişiklik olarak dikkati çekti.

Türkiye'nin, şampiyonada serbest stildeki tecrübeli isimlerini ise olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile Avrupa şampiyonları Soner Demirtaş ve Rıza Yıldırım oluşturacak.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın, Avrupa Güreş Şampiyonası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ahmet Peker (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Serdar Böke (92 kilo), Rıza Yıldırım (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo).

İLBAYHANOV: "BAŞARIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktör İshak İlbayhanov, yaptığı açıklamada, kadroyu belirlerken adil olmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Şampiyonada başarılı olacaklarına inandığını dile getiren İlbayhanov, "Tüm sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Hedefimiz, her zaman takım halinde birinci olmak." dedi.

İlbayhanov, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda serbest stilde 3 altın madalya kazandıklarına işaret ederek, "Sırbistan'da en çok altın madalya alan takım olduk. Başarımızı sürdürmek istiyoruz. Ancak bu yılki Avrupa Şampiyonası daha zorlu geçecek. Çünkü Dağıstan bölgesinde yapılacak. Futbolda Brezilya neyse güreşte de Dağıstan odur. Farklı ülkelerde mücadele eden çok sayıda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Dağıstanlı güreşçi var. Burada büyük bir seyirci baskısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklar hakkında bilgi veren Dağıstanlı teknik adam, şunları kaydetti:

"Üçüncü etap kamp çalışmalarımızı tamamladık. Kuvvet ağırlıklı bir kamp dönemi geçirdik. Bundan sonra ikili kamp yapacağız. Daha sonra da şampiyona için yola çıkacağız. Kampların yanı sıra daha fazla turnuvaya katılmaya özen gösterdik. Çocuklarımız müsabakaya çıktıklarında öz güven sıkıntısı yaşıyorlar. Turnuvalara katıldıkça bunları aşıyor, müsabakalara daha rahat çıkıyorlar. Böylece daha kaliteli güreşiyorlar."

YENİLERİN AVRUPA ŞAMPİYONASI HEYECANI

Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyüklerde mücadele edecek milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan, Haydar Yavuz, Muhammet Nuri Kotanoğlu ve Fatih Erdin de duygularını paylaştı.

Gençler Avrupa ve dünya şampiyonu Selahattin Kılıçsallayan, "Hedefim, gençlerde yaşadığım şampiyonlukları büyüklerde de yaşamak. Rusya'dan madalyayla dönerek iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Heyecan var ama yıllardır beraber kamplardayız, kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

Fatih Erdin ise Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası kadrosuna girmeye hak kazandığını dile getirdi.

Yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu, gençlerde de Avrupa üçüncülüğü elde eden Fatih, "Yıllardır gençlerde aynı şekilde yarışıyoruz ama büyükler kategorisi daha farklı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Çok büyük yarış içindeydik. Milli takıma seçilerek, ağabey ve kardeşlerimizin yanına geçtik. Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak, daha sonra Taha (Akgül) ve Soner (Demirtaş) ağabey gibi daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

23 yaş altı Avrupa şampiyonu Muhammet Nuri Kotanoğlu, ilk defa büyüklerde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayarak, "Hedefim, büyüklerde de altın madalya almak. Takım halinde Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Milli takıma girmek için çok çalıştığını ve bunu başardığını söyleyen Haydar Yavuz ise şöyle konuştu:

"Geçen yıl 23 yaş altında Avrupa ikincisi oldum. Milli takımda yer almak büyük bir gurur. Büyüklerde ilk kez ülkemizi temsil edeceğim için biraz heyecanlıyım. Hedefim, büyüklerde altın madalya kazanmak. Bunun için de çok çalıştım. Taha ve Soner ağabeyle aynı takımda olmak gurur verici. Onların yolunda ilerlemek istiyoruz."



MİLLİ TAKIMA YENİDEN GİRDİLER

Uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma seçilen güreşçilerden Ahmet Peker, Türkiye şampiyonluğuna ulaştığına ve turnuvalardan iyi derecelerle döndüğüne dikkati çekti.

Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mindere çıkacak Ahmet, "En son 2012 yılında A takımda yer aldım, olimpiyatlara gittim. 2012'de büyüklerde Avrupa 3'üncüsü de oldum. Uzun aradan sonra çalışmalarımın karşılığını aldım. Zor oldu ama başardım. Rakiplerimiz iyi ama hedefim Avrupa şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.?

Serdar Böke de 4 yıl aradan sonra milli takıma dahil olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce 86 kiloda ülkemizi temsil etmiştim. Şampiyonada yeni sıkletlerden 92 kiloda ülkemiz adına madalya mücadelesi vereceğim. İyi hazırlandık. Takım halinde iyi konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzde bir kamp daha var. O kampı da bir aksilik olmadan atlatırsak güzel bir şampiyona geçireceğimize inanıyorum."