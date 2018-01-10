"Cep Herkülü" kitapta yaşayacak

Dokümanların hazırlandığına ve gerekli tasniflerin yapıldığına dikkati çeken Taşpınar, "Naim'in hatırasını yaşatmak için onun adına bir kitap yok. Bir kitap yazmayı planlıyorum." dedi.

Taşpınar, yaptığı açıklamada, kitabın yazımıyla ilgili olarak her kesimden bilgileri, dokümanları, fotoğrafları ve görüntüleri topladıklarını anlatarak, "Toplanan veriler okumam için bana verildi. Kitap birkaç bölümden oluşacak. Kitabın ismini henüz koymadık." diye konuştu.

Kitabın 4 bölümden oluşacağını belirten Tamer Taşpınar, "İlk bölüm Naim'in Türkiye'ye gelmeden önce Bulgaristan'da yaşadıkları. İkinci bölüm Türkiye'ye geliş macerası. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın onunla ilgilenmesi, 1 milyon doların ödenmesi, İstanbul Taksim Meydanı'na, Ankara'ya gelişi ve sporcunun buralarda karşılanması. Kitabın üçüncü bölümünde, yıl yıl başarıları, dördüncü bölümünde de vefatı yer alacak." ifadelerini kullandı.

Naim'in Türkiye'ye gelişinin gözünün önünden film şeridi gibi geçtiğini aktaran Taşpınar, şöyle devam etti:

"Hiçbir sporcu böyle takım sporlarındaki gibi karşılanmamıştır. Bulgaristan'da o zaman Türkler asimile ediliyordu. Naum Shalamanov olarak ismi değişince çok gücüne gitti. Türkiye'ye gelişi film olabilecek kadar bir olay. Kitap bastırmak kolay, ancak kitabı yazmak zor. Onunla ilgili tüm röportajları, filmleri ve yarışmaların tamamını topladım. Kitabın sayfasına karar vermiş değiliz. Bir süre koymadım. Süre koyduğumda eksik kalır."

Bir ülkenin kültürünün kitapla, filmle ve edebiyatla ölçüldüğünü dile getiren Tamer Taşpınar, "Burada büyük bir eksiklik var. Ben federasyon olarak bunları kendi imkanlarımızla yapabileceğimize inandığım için başladım. Bol resimli olsun istiyorum. Yazıyı kimse okumuyor. Önemli olan başlık ve fotoğraf altı." değerlendirmesini yaptı.

"NAİM ADINA ULUSLARARASI TURNUVA PLANLIYORUZ"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu adına uluslararası bir turnuva yapmayı, bunu da geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Turnuvanın bütçe gerektiren bir durum olduğunu dile getiren Taşpınar, "Naim adına uluslararası bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Yeterli bir bütçe bulursak, Naim adına uluslararası bir turnuva planlıyoruz. Böyle bir turnuvaya, ne Avrupa, ne de Dünya Federasyonu 'hayır' diyemez. Bütçe isteyen bir konu, bakanlıkla görüşeceğiz. Ekstra bir bütçe verirlerse yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Naim adına bir turnuva yapma fikrini Dünya Federasyonu'na teklif edeceklerini anlatan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Çok zor. Neden? Naim dünyada en iyisi olsa bile böyle bir kapı açarlarsa, öyle büyük sporcular var ki birtakım şampiyonalar onların adına yapılmaya başlanır. İleride bir Avrupa veya Dünya Şampiyonası'nı alırsak adını Naim Süleymanoğlu koyamayız. Uluslararası şampiyonaların ismi Avrupa, Dünya, 23 Yaş Altı ve Gençler Şampiyonası'dır. Şansımı deneyeceğim. Zor olduğunu biliyorum. Kabul ettireceğimiz şu, her yıl Türkiye'de Naim adına bir turnuva yapabiliriz. O da müthiş bütçeler gerektiriyor."

"Naim Süleymanoğlu için ne yapsak azdır" diyerek merhum sporcuyu öven Taşpınar, "Öyle büyük bir sporcuydu. Yurt içi faaliyet programımızda yer alan bir Türkiye Şampiyonası'na adını verdik. Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Şampiyonası. Onun adına her sene şampiyona yapılacak. 2018 faaliyet programına koyduk." diyerek sözlerini tamamladı.