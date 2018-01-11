Yeniden kürsü zamanı

ABD'nin Las Vegas kentinde 2015'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra büyük organizasyonlarda kürsünün uzağında kalan Yakup, yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yakup Gör, Elmadağ Kamp Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'da 30 Haziran-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Sıklet değişikliğine gittiğini belirten 28 yaşındaki milli güreşçi, serbest stilde mücadele ettiği 70 kilonun olimpik olmaması nedeniyle 74 kiloya geçtiğini dile getirdi.

Performans düşüklüğünü öncelikle yaşadığı sakatlığa bağlayan Yakup, "2016'da talihsiz bir sakatlık geçirdim, 5-6 ay minderden uzak kaldım. Bu yüzden performansım geriledi. Kürsüye ara verdim. İnşallah, dönüşüm daha güzel olur. Birincilikle dönmek istiyorum." diye konuştu.

Yakup, 2016 Rio Olimpiyatları'na 65 kiloda vize aldığını ancak tekrar seçmelere girdiğini ve oyunlara gidemediğini, bu durumun da moralini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yeni sıkletinde kendisini ispat etmek istediğinin altını çizen milli sporcu, "Bundan sonraki dönemde daha çok çalışıp yeniden Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüde yer almak istiyorum. Esas hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatları. Çalışmalarımı 2020'ye yönelik yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- "İlk adımı Taha attı"

Yakup Gör, güreşte milli takımın son dönemde elde ettiği başarılarla ilgili de değerlendirmede bulundu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan tek Türk sporcu olan Taha Akgül'ün, bu başarıda büyük payının bulunduğunu vurgulayan milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Taha Akgül inanılmaz bir çıkış yaptı. Dolayısıyla ilk adım Taha'dan geldi. 'Taha yapabiliyorsa, biz niye yapamayalım' dedik. Aynı jenerasyon olduğumuz için üzerimizdeki etkisi büyük. Kapasitemizin daha yüksek olduğuna inandık. Takım arkadaşları olarak onun gibi olimpiyat şampiyonu olamasak da ikincilik, üçüncülük elde ettik."

Yakup, güreşte iyi bir altyapının bulunduğuna işaret ederek, "Takımımız iyi, bir yandan da gençleşiyor. Alttan gelen başarılı genç sporcular var. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Kılıçsallayan: "Büyüklerde de şampiyonluk istiyorum"

Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan mili güreşçi Selahattin Kılıçsallayan da aynı başarıya büyüklerde ulaşmayı amaçlıyor.

Adana'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda serbest stil 65 kiloda birincilik elde eden 24 yaşındaki Selahattin, "Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Gençlerde yaşadığım şampiyonlukları büyüklerde de istiyorum." dedi.

Milli güreşçi, hedeflerini gerçekleştirmek için çok çalıştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hedefim, her zaman altın madalya. Bunun için de çok çalışıyorum. 4-5 yıldır 65 kiloda Mustafa Kaya ile rakiptik. Mustafa 70 kiloya çıktı, önümün biraz daha açıldığını düşünüyorum. Kampta arkadaşlık ortamı var. Herkes birlik ve beraberlik içinde iyi hazırlanıyor. Taha Akgül ile aynı ortamda bulunuyoruz. Bu, bizim için şans. Hem kişiliğini hem de güreşini örnek alıyoruz. Karakteri de güreşi kadar kaliteli. Bizi teşvik ediyor."