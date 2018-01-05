Kadın güreşçiler Tekirdağ'da madalya arayacak
Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası yarın Tekirdağ'da başlayacak.
İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada, yarın eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak. 7 Ocak Pazar günü ise finallerin ardından şampiyona sona erecek.
Türkiye Şampiyonası'nda sporcular 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kiloda madalya mücadelesi verecek.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:48
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Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
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Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
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Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
Kadın güreşçiler Tekirdağ'da madalya arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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