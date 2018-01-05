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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Kadın güreşçiler 'da madalya arayacak

    Kadın güreşçiler Tekirdağ'da madalya arayacak

    Kadınlar Güreş Şampiyonası yarın 'da başlayacak.

    İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada, yarın eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak. 7 Ocak Pazar günü ise finallerin ardından şampiyona sona erecek.

    Şampiyonası'nda sporcular 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76 kiloda madalya mücadelesi verecek.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:48
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