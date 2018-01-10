"Sistemde değişiklik düşünmüyoruz"

Serbest Güreş Milli Takımı, 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na, Ankara'daki Elmadağ Kamp Merkezi'nde Dağıstanlı teknik direktör İlbayhanov yönetiminde hazırlanıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle teknik direktörlüğü bırakan İbrahim Akgün'ün yerine göreve getirilen İlbayhanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun startını verdiklerini bildirdi.

İlbayhanov, bütün hazırlıkları Avrupa Şampiyonası'na yönelik yaptıklarını, 24 Ocak'ta sona erecek kampta temel kuvvet antrenmanlarına ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Milli takımda 2006'dan itibaren belli aralıklarla teknik ekipte yer aldığını hatırlatan İlbayhanov, sporcuları yakından tanıdığına işaret etti.

Dağıstanlı teknik direktör, İbrahim Akgün'ün ayrılışının ani olduğunu belirterek, "İbrahim hocanın görevi bırakmasını beklemiyorduk. Sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı. Çok geçmiş olsun. Kendisiyle beraber çalışıyorduk zaten. Programlarımız aşağı yukarı aynı. Milli takımda oturmuş bir sistem var. Şu an bir değişiklik düşünmüyoruz." diye konuştu.

İlbayhanov, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve yönetim kurulu üyelerine bu göreve kendisini layık gördükleri için teşekkür ederek, "İkili kamplara ve müsabakalara önem verilmesini söylediler. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



?"TÜRK GÜREŞİ DOĞRU YOLDA"

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın 21-24 Aralık 2017'de Adana'da düzenlendiğini hatırlatan İlbayhanov, "Şampiyona çok güzel geçti. Yeni isimler ortaya çıktı. Bu da bizi sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.



İlbayhanov, Türkiye'nin geçen yıl yıldızlardan, büyüklere kadar tüm kategorilerde Dünya Şampiyonalarında serbest stilde altın madalya kazanamadığının anımsatılması üzerine ise şunları kaydetti:



"Sistemde bir problem yok. Büyüklerde olimpiyatlardan sonra bir düşüş yaşanabilir. Sürekli en üst seviyede kalmak çok zor. İnişler, çıkışlar olacaktır ancak yine de bunu araştırıyoruz, çözeceğiz. Milli takıma yeni sporcular da geldi. Bu yıl başarılı olacağız."



Türk güreşinin son dönemde iyi bir ivme yakaladığına dikkati çeken Dağıstanlı teknik direktör, "Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında geçen yıl madalya rekoru kırıldı. Doğru bir program uygulanıyor. Türk güreşi doğru yolda. Çocukların öz güvenleri yükseldi. 'Yapabiliriz, şampiyon olabiliriz' diye düşünüyorlar." diye görüşlerini dile getirdi.



?"ABD'YE GİDEREK DAHA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

İshak İlbayhanov, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün partner sorunu yaşadığı gerekçesiyle ABD'ye giderek ABD'li sporcu Kyle Snyder ile kamp yapacak olmasını da değerlendirdi.



"Türkiye'de partner yok demek yanlış olur." ifadesini kullanan İlbayhanov, şunları aktardı:

"Çok sayıda ağır sıklet güreşçi var. En fazla ağır sıkletin bulunduğu ülkedeyiz. Yağlı güreşe baktığımızda başpehlivanlar var. Taha, ABD'ye giderek daha başarılı olacağını düşünüyor. Göndereceğiz, gelince de durumuna bakacağız."