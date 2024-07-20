Haberler Göztepe Göztepe 3-2 Luton Town (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 5 gollü maçta kazanan Göztepe!

Göztepe 3-2 Luton Town (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 5 gollü maçta kazanan Göztepe!

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town'u 3-2 yendi. | Son dakika spor haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe 3-2 Luton Town (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 5 gollü maçta kazanan Göztepe!

Göztepe, Radomlje Spor Parkı'ndaki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Anthony Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 29. dakikada Romulo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede 54. dakikada Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkaran İzmir temsilcisi, 73. ve 90. dakikalarda Zack Nelson'ın gollerine engel olamasa da müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi günü antrenmanlarını sürdürecek Göztepe, Slovenya'daki son hazırlık karşılaşmasını 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'dan NK Istra 1961 takımıyla oynayacak.

Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip!
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı
En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst'tan Mustafa ve Silva yorumu Van Bronckhorst'tan Mustafa ve Silva yorumu 21:54
Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi! Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi! 20:54
5 gollü maçta kazanan Göztepe! 5 gollü maçta kazanan Göztepe! 20:52
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı 20:48
Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! 20:31
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 20:17
Daha Eski
Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Norris'in Macaristan GP'sinde pole pozisyonu Norris'in 20:11
Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... 19:34
Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! 19:23
Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 18:47
Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı 18:19
En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... 18:11