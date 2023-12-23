Göztepe coştu bir kere

Yeni hocası Stoilov ile ligi kasıp kavuran Göztepe'nin son kurbanı Eyüpspor olmuştu. Lideri evinde 5 golle geçen İzmir ekibinde gözler artık Bodrum FK maçına çevrildi. Ligde son dört maçını kazanarak 32 puana yükselen sarı-kırmızılılar, deplasmandan zaferle dönerek ilk yarıyı noktalamak istiyor. İzmir ekibi ayrıca bu sezon üst üste 2. kez 5'te 5 yapma başarısı gösterecek.

Ligin 7 ile 11. haftaları arasını kayıpsız geçen Göztepe ardından aldığı 2 yenilgiyle teknik adam değişikliğine gitmişti. Bu karar sonrası kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, adım zirveye geldi. Eyüpspor'la arasında 7 puan kalan Stoilov'un öğrencileri, direkt rakipleri Kocaelispor ile Sakaryaspor'un birbiriyle oynayacağı haftayı da iyi değerlendirmenin peşinde olacak.