Haberler Göztepe Göztepe coştu bir kere

Göztepe coştu bir kere

Adım adım zirveye yürüyen İzmir ekibi, Bodrum’u da gözüne kestirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe coştu bir kere

Yeni hocası Stoilov ile ligi kasıp kavuran Göztepe'nin son kurbanı Eyüpspor olmuştu. Lideri evinde 5 golle geçen İzmir ekibinde gözler artık Bodrum FK maçına çevrildi. Ligde son dört maçını kazanarak 32 puana yükselen sarı-kırmızılılar, deplasmandan zaferle dönerek ilk yarıyı noktalamak istiyor. İzmir ekibi ayrıca bu sezon üst üste 2. kez 5'te 5 yapma başarısı gösterecek.

Ligin 7 ile 11. haftaları arasını kayıpsız geçen Göztepe ardından aldığı 2 yenilgiyle teknik adam değişikliğine gitmişti. Bu karar sonrası kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, adım zirveye geldi. Eyüpspor'la arasında 7 puan kalan Stoilov'un öğrencileri, direkt rakipleri Kocaelispor ile Sakaryaspor'un birbiriyle oynayacağı haftayı da iyi değerlendirmenin peşinde olacak.

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben'i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir'den cesur pozlar!
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
Aslan'da flaş gelişme! 3 isim UEFA listesinden çıkarılıyor
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte bonservisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mance’ye izin yok
Göztepe’de Traore sov
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Süper Lig ekiplerinden başsağlığı mesajı
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kesenin ağzını açacaklar! İşte derbi primi Kesenin ağzını açacaklar! İşte derbi primi 07:46
Menajerinden sürpriz transfer mesajı! Menajerinden sürpriz transfer mesajı! 07:16
UEFA’ya 3 yeni isim verilecek UEFA’ya 3 yeni isim verilecek 06:18
F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! 01:33
Efes yine mağlup Efes yine mağlup 01:15
Fenerbahçe seriye taktı Fenerbahçe seriye taktı 01:14
Daha Eski
Dünyanın kralı Dünyanın kralı 01:11
Milan puanı son anda kurtardı! Milan puanı son anda kurtardı! 01:11
Milan puanı son anda kurtardı! Milan puanı son anda kurtardı! 01:10
Yine Messi ile aynı takımda Yine Messi ile aynı takımda 01:09
Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! 01:05
Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! 01:05