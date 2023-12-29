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Atınç borsası

1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin 30 yaşındaki başarılı stoperi Atınç Nukan’ın, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’nın radarına girdiği öğrenildi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Atınç borsası

1. Lig'de sezonun ilk devresini 32 puanla 3. sırada tamamlayıp iç ve dış transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de Atınç Nukan, yol ayrımına geldi. Bulgar teknik adam Stoilov'un göreve geldikten sonra son 5 maçta görev vermediği 30 yaşındaki stopere Süper Lig takımlarının ilgisi olduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli savunmacı için Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın nabız yokladığı bildirildi. Nukan'ın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Atınç, bu sezon 11 lig maçına çıkıp 990 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.

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