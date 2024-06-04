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Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'de forvet listesi genişliyor

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe forvet transferine yoğunlaştı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 16:46
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Göztepe'de forvet listesi genişliyor

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe forvet transferine yoğunlaştı. Daha önce İngiliz ekibi Southampton'ın Fransız golcüsü Sekou Mara'yla ilgilenen sarı-kırmızılıların Mathias Oyewusi'yi de listesine eklediği ifade edildi. Son olarak Fransa Lig 2 takımı Valenciennes'te forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için girişimlere başlandı.

Valenciennes'le 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oyewusi'nin de Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Sezona Zalgiris takımında başlayan oyuncu, takımıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarına çıkmıştı. Oweyusi Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Zalgiris'te temsilcimiz Galatasaray'a karşı görev yapıp 1 de gol atmıştı.

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