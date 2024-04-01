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Göztepe rövanş peşinde

Ligin ilk yarısında ikinciyken Körfez ekibine 1-0 kaybeden ve 5. sıraya inen sarı-kırmızılar, bu kez hata istemiyor. ‘Deplasman takımı’ Göztepe, koşar adım Süper Lig’e yaklaşıyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Göztepe rövanş peşinde

1. Lig'de çarşamba günü deplasmanda Kocaelispor'la Süper Lig yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe, rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 2'nci sırada girdiği haftayı 5'inci tamamlamıştı. Bu kez Kocaelispor maçında kayıp yaşamak istemeyen Göz-Göz, karşılaşmayı kazandığı takdirde hem 2'nci sıradaki yerini sağlama alacak, hem de olası ikili averaj ve genel averaj durumunda rakibine üstünlük kuracak. Göztepe'nin en yakın takipçisi Sakaryaspor da bu hafta zorlu Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak. Kalan 7 maçta hata yapmak istemeyen İzmir ekibi 5 müsabakasını kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 sezon sonra Süper Lig'e dönecek. Bu sezon deplasmanda çok önemli maçları kazanan Göztepe, en iyi performansı gösteren ekip oldu. Sarı-kırmızılılar oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 29 puan topladı. Deplasmanlarda toplam 19 gol atan Göz-Göz, kalesinde 8 gol gördü.

GÖZ-GÖZ HEYECANLI

Bitime 7 maç kala Sakaryaspor'un 9 puan önünde Süper Lig potası olan 2'nci sırada yer alan Göztepe'de planlar sadece galibiyet üzerine kuruldu. Kocaeli'yi yenip Trendyol Süper Lig yolunda dev bir adım atmayı hedefleyen Göztepe'de taraftarlar da geri sayıma geçti. Kocaelispor deplasmanında ayrılan yerleri dolduracak taraftar, biletleri tamamen bitirdi.

BEŞ MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trendyol Süper Lig'deki son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023'te Bodrum FK'ya karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor mücadelelerini kazanırken, Çorum FK ile de berabere kaldı. Böylece İzmir ekibi, deplasmanda 5 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. Göztepe yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor.

DOĞAN YOK

Göztepe'de sakatlığı sona eren orta saha Ahmet Ildız, Kocaeli maçında oynayabilir. Diğer sakat oyuncu Doğan Erdoğan ise riske edilmeyecek.

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