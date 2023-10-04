Göztepe coştu

1 . Lig'de Göztepe, ilk 3 hafta Sakarya ve Çorum FK'ya kaybederken Ümraniye ile de berabere kaldı. Daha sonra yeni transferlerin takıma katılması ve sakat oyuncuların da kadroya dönüşüyle birlikte GözGöz adeta yükselişe geçti. İzmir ekibi, son 4 maçta Altay, Manisa FK ve Adanaspor'u mağlup etmeyi başarırken sadece Bandırma'yla berabere kaldı
1 . Lig'de Göztepe, ilk 3 hafta Sakarya ve Çorum FK'ya kaybederken Ümraniye ile de berabere kaldı. Daha sonra yeni transferlerin takıma katılması ve sakat oyuncuların da kadroya dönüşüyle birlikte GözGöz adeta yükselişe geçti. İzmir ekibi, son 4 maçta Altay, Manisa FK ve Adanaspor'u mağlup etmeyi başarırken sadece Bandırma'yla berabere kaldı.