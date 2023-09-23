Göz-Göz hırslı

Sezona güçlü bir kadro ile giren Göztepe henüz sahada bunun karşılığını alamadı. Son olarak 1-1 tamamlanan Bandırmaspor mücadelesi sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Radomir Kokovic'i istifaya davet etmişti. Sırp çalıştırıcı hem Göztepe'yi üst sıralara taşımak hem de üzerindeki baskıyı kırmak için rotasını Manisa FK maçına kırdı. Genç hoca "Sezon başında bu tip sıkıntılar olabilir. Oyuncuların alışma dönemi biraz uzun sürdü. Hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz puanları telafi için çok şansımız var. Bu hafta Manisa FK'yı deplasmanda mağlup edersek bu bize büyük bir moral olacaktır" dedi. Kokovic 5 haftada sadece 4 gol kaydettiklerini söyledi. Bunun için hafta boyunca bu yönde antrenmanlar yaptıklarını belirtti.