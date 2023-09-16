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Göztepe'nin konuğu Bandırmaspor

1. Lig'de son olarak İzmir derbisinde Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral bulan Göztepe, milli aranın ardından yarın 5'inci hafta müsabakasında Bandırmaspor'u konuk edecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 12:26 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 12:49
Göztepe'nin konuğu Bandırmaspor

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren sol bek İsmail Köybaşı'nın yanı sıra Altay maçında kırmızı kart gören stoper Atınç Nukan, Bandırmaspor'a karşı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın genel bilet fiyatları 1'inci kategori 580, 2'nci kategori 480, 3'üncü kategori 280, 4'üncü kategori 210, 5'inci ve 6'ncı kategori 80 TL olarak belirlendi.

Göztepe Mobil Uygulaması bulunun taraftarlar için biletler 522, 432, 252, 189 ve 72 TL olarak satışa sunuldu. Ligde 4 maçta 4 puan toplayan Göztepe'de Teknik Direktör Radomir Kokovic, taraftarın desteği ile sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını kaydetti. Transfer döneminde tam 17 futbolcuya imza attıran Göztepe, son günde ise Hertha Berlin forması giyen Ensar Aksakal'ı kadrosuna dahil etti. Hücumda görev yapan 22 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı. Göztepe'nin orta saha oyuncusu Tuğbey Akgün ise 2'nci Lig ekibi İnegölspor'a gitti.

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