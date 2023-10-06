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Gözü yüksekte

Ligde son 2 maçını kazanan Göztepe, bu hafta deplasmandaki Bolu maçını da kazanıp üst sıralara tırmanma peşinde. Göz Göz dış sahada hiç gol de yemedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Gözü yüksekte

Teknik Direktör Kokovic'in, son maçlardaki yükselen performansın Bolu'da da devam etmesi için takıma özel programlar uygulayıp oyuncularla birebir ilgilendiği öğrenildi.

1 . Lig'de Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor'u üst üste 1-0 yenip yarışa ortak olan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sakat oyuncuların son durumu netlik kazandı. Arka adalesinden sakatlık geçiren Cezayirli kanat oyuncusu Bilal Messaoudi iyileşti. Kaptan İsmial Köybaşı'nın ise tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

SAHAYA YANSITIN YETER

Öte yandan İzmir ekibi, ligde ilk 7 haftada dış sahada gösterdiği oyunla dikkat çekti. Göztepe, bu süreç itibariyle dış sahada gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor. Bu arada teknik direktör Radomir Kokovic de takımına güveniyor. Sırp çalıştırıcının, "Üst sıralara yükselmek istiyorsak seri galibiyetlerden başka şansımız yok. Antrenmanda yaptıklarımızı sahaya yansıtmanız yeter" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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